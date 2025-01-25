https://uz.sputniknews.ru/20250125/v-uzbekistane-oshtrafovany-bolee-40-tysyach-roditeley-za-neispolnenie-svoix-obyazannostey-47689650.html
В Узбекистане за год наказали более 40 тысяч родителей за неисполнение своих обязанностей
В Узбекистане за год наказали более 40 тысяч родителей за неисполнение своих обязанностей
Sputnik Узбекистан
В Сенате рассмотрели Закон "О внесении изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних".
2025-01-25T17:54+0500
2025-01-25T17:54+0500
2025-01-25T18:04+0500
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Почти за год в Узбекистане было выявлено 44,4 тысячи нарушений связанных с невыполнением обязанностей по воспитанию и обучению детей. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента страны.На пленарном заседании Сената Олий Мажлиса был принят закон, направленный на совершенствование системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.В ходе заседания было отмечено, что с февраля 2024 года по настоящее время инспекторы-психологи Национальной гвардии выявили 44 450 нарушений по части 1 статьи 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) Кодекса об административной ответственности.За этот период было обеспечено применение административных мер наказания через инспекторов по профилактике органов внутренних дел, выписано около 175 тысяч предупредительных писем по случаям, когда родители не отправляли своих детей в школу.Принятый закон разработан Национальной гвардией Узбекистана для обеспечения законности в деятельности инспекторов-психологов по делам несовершеннолетних, проходящих службу в общеобразовательных школах, а также улучшения психологической обстановки в школах, формирования среди несовершеннолетних нетерпимого отношения к правонарушителям, оказания помощи проблемным учащимся по месту жительства с участием их родителей, создания необходимых условий для эффективной реализации целей адресной работы.
https://uz.sputniknews.ru/20250114/v-uzbekistane-pitaniem-shkolnikov-zaymutsya-predprinimateli--47539870.html
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родители штраф дети школа инспектор профилактика закон сенат
родители штраф дети школа инспектор профилактика закон сенат
В Узбекистане за год наказали более 40 тысяч родителей за неисполнение своих обязанностей
17:54 25.01.2025 (обновлено: 18:04 25.01.2025)
На пленарном заседании Сената Олий Мажлиса был принят закон, направленный на совершенствование системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik
. Почти за год в Узбекистане было выявлено 44,4 тысячи нарушений связанных с невыполнением обязанностей по воспитанию и обучению детей. Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента страны.
На пленарном заседании Сената Олий Мажлиса был принят закон, направленный на совершенствование системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
В ходе заседания было отмечено, что с февраля 2024 года по настоящее время инспекторы-психологи Национальной гвардии выявили 44 450 нарушений по части 1 статьи 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) Кодекса об административной ответственности.
За этот период было обеспечено применение административных мер наказания через инспекторов по профилактике органов внутренних дел, выписано около 175 тысяч предупредительных писем по случаям, когда родители не отправляли своих детей в школу.
Однако, тот факт, что инспекторы-психологи направляют несовершеннолетних правонарушителей к инспектору по профилактике, который является основным контактным лицом по вопросам применения административных мер наказания в отношении их родителей, негативно сказывается на эффективности работы инспекторов-психологов, а также приводит к излишней трате их времени", — говорится в сообщении.
Принятый закон разработан Национальной гвардией Узбекистана для обеспечения законности в деятельности инспекторов-психологов по делам несовершеннолетних, проходящих службу в общеобразовательных школах, а также улучшения психологической обстановки в школах, формирования среди несовершеннолетних нетерпимого отношения к правонарушителям, оказания помощи проблемным учащимся по месту жительства с участием их родителей, создания необходимых условий для эффективной реализации целей адресной работы.
"Принятие Закона служит повышению эффективности деятельности органов Национальной гвардии Республики Узбекистан по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также защите прав, свобод и законных интересов детей", – отметили в Сенате.