https://uz.sputniknews.ru/20250126/boytsy-vsu-stali-chasche-sdavatsya-v-plen--prichina-47697327.html
Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен — причина
Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен — причина
Sputnik Узбекистан
Тенденция сдачи в плен наметилась по всей линии фронта
2025-01-26T17:30+0500
2025-01-26T17:30+0500
2025-01-26T17:30+0500
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, поскольку для них это единственная возможность выжить и остановить безумие, устроенное киевским режимом, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.По его словам, подобная тенденция сдачи в плен наметилась по всей линии фронта.
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всу плен
Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен — причина
Тенденция сдачи в плен наметилась по всей линии фронта.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, поскольку для них это единственная возможность выжить и остановить безумие, устроенное киевским режимом, сообщает
РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
"Зачастую при виде одного только русского солдата сдается большое количество украинских боевиков. Сейчас все чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли десять пленных, один – троих и так далее. Для ВСУшников — это единственный способ выжить и прекратить безумие, устроенное киевским режимом", — пояснил Рогов.
По его словам, подобная тенденция сдачи в плен наметилась по всей линии фронта.