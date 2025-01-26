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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250126/boytsy-vsu-stali-chasche-sdavatsya-v-plen--prichina-47697327.html
Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен — причина
Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен — причина
Sputnik Узбекистан
Тенденция сдачи в плен наметилась по всей линии фронта
2025-01-26T17:30+0500
2025-01-26T17:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, поскольку для них это единственная возможность выжить и остановить безумие, устроенное киевским режимом, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.По его словам, подобная тенденция сдачи в плен наметилась по всей линии фронта.
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всу плен
всу плен

Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен — причина

17:30 26.01.2025
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2025
© Sputnik / Павел Лисицын
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Тенденция сдачи в плен наметилась по всей линии фронта.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, поскольку для них это единственная возможность выжить и остановить безумие, устроенное киевским режимом, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

"Зачастую при виде одного только русского солдата сдается большое количество украинских боевиков. Сейчас все чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли десять пленных, один – троих и так далее. Для ВСУшников — это единственный способ выжить и прекратить безумие, устроенное киевским режимом", — пояснил Рогов.

© Sputnik / Владимир ТрефиловВладимир Рогов
Владимир Рогов - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2025
Владимир Рогов
© Sputnik / Владимир Трефилов
По его словам, подобная тенденция сдачи в плен наметилась по всей линии фронта.
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