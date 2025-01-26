Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен — причина

"Зачастую при виде одного только русского солдата сдается большое количество украинских боевиков. Сейчас все чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли десять пленных, один – троих и так далее. Для ВСУшников — это единственный способ выжить и прекратить безумие, устроенное киевским режимом", — пояснил Рогов.