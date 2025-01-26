https://uz.sputniknews.ru/20250126/komu-nelzya-est-xurmu-47694648.html

Врач: Кому нельзя есть хурму

Врач: Кому нельзя есть хурму

Sputnik Узбекистан

Хурма наравне с виноградом — рекордсмен по содержанию сахара

2025-01-26T22:04+0500

2025-01-26T22:04+0500

2025-01-26T22:04+0500

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сахар

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Хурму не рекомендуется есть людям, страдающим преддиабетом, сахарным диабетом и ожирением, из-за большого содержания сахара в плодах, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.По ее словам, даже при отсутствии каких-либо заболеваний употребление большого количества сахара приводит к брожению в кишечнике, к вздутию, что в свою очередь мешает всасыванию полезных микро- и макронутриентов из пищи.

https://uz.sputniknews.ru/20250123/komu-protivopokazany-banany-47664198.html

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