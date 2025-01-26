https://uz.sputniknews.ru/20250126/komu-nelzya-est-xurmu-47694648.html
Врач: Кому нельзя есть хурму
Врач: Кому нельзя есть хурму
Sputnik Узбекистан
Хурма наравне с виноградом — рекордсмен по содержанию сахара
2025-01-26T22:04+0500
2025-01-26T22:04+0500
2025-01-26T22:04+0500
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сахар
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Хурму не рекомендуется есть людям, страдающим преддиабетом, сахарным диабетом и ожирением, из-за большого содержания сахара в плодах, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.По ее словам, даже при отсутствии каких-либо заболеваний употребление большого количества сахара приводит к брожению в кишечнике, к вздутию, что в свою очередь мешает всасыванию полезных микро- и макронутриентов из пищи.
https://uz.sputniknews.ru/20250123/komu-protivopokazany-banany-47664198.html
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врач хурма сахар
Врач: Кому нельзя есть хурму
Хурма наравне с виноградом — рекордсмен по содержанию сахара.
Хурму не рекомендуется есть людям, страдающим преддиабетом, сахарным диабетом и ожирением, из-за большого содержания сахара в плодах, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.
"Не стоит забывать, что хурма является наравне с виноградом рекордсменом по содержанию сахара. Людям с преддиабетом, с сахарным диабетом и пациентам с ожирением не рекомендуется более одного плода в день", — предупредила специалист.
По ее словам, даже при отсутствии каких-либо заболеваний употребление большого количества сахара приводит к брожению в кишечнике, к вздутию, что в свою очередь мешает всасыванию полезных микро- и макронутриентов из пищи.