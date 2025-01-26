https://uz.sputniknews.ru/20250126/mirziyoev-prisvoil-pochetnoe-zvanie-opernomu-artistu-uzbekistana-47693429.html
Мирзиёев присвоил почетное звание оперному артисту Узбекистана
Мирзиёев присвоил почетное звание оперному артисту Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Глава республики подписал соответствующий указ
2025-01-26T11:00+0500
2025-01-26T11:00+0500
2025-01-26T11:00+0500
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
звание
опера
артист
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Оперному артисту Государственного симфонического оркестра Отабеку Назирову присвоено почетное звание "Заслуженный артист Узбекистана", сообщает пресс-служба президента.Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Таким образом глава республики поощрил высокое исполнительское мастерство и достойный вклад соотечественника в развитие узбекского оперного искусства, приумножение славы национальной культуры.Также отмечены заслуги Назирова в укреплении международных творческих связей, популяризации мировой классической музыки, воспитании молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей, а также его активное участие в общественной жизниОтабек Назиров родился в 1999 году в Хорезмской области, где окончил музыкальную школу и художественное училище. Он является выпускником Государственной консерватории Узбекистана. В последние годы Назиров стал лауреатом нескольких престижных международных конкурсов, таких как фестиваль Open Asia и турецко-российский музыкальный конкурс Ca Maestoso.В настоящее время он выступает на сцене ГАБТа имени Алишера Навои.
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узбекистан заслуженный артист глава республики указ
узбекистан заслуженный артист глава республики указ
Мирзиёев присвоил почетное звание оперному артисту Узбекистана
Глава республики подписал соответствующий указ.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik
. Оперному артисту Государственного симфонического оркестра Отабеку Назирову присвоено почетное звание "Заслуженный артист Узбекистана", сообщает
пресс-служба президента.
Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Таким образом глава республики поощрил высокое исполнительское мастерство и достойный вклад соотечественника в развитие узбекского оперного искусства, приумножение славы национальной культуры.
Также отмечены заслуги Назирова в укреплении международных творческих связей, популяризации мировой классической музыки, воспитании молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей, а также его активное участие в общественной жизни
Отабек Назиров родился в 1999 году в Хорезмской области, где окончил музыкальную школу и художественное училище. Он является выпускником Государственной консерватории Узбекистана. В последние годы Назиров стал лауреатом нескольких престижных международных конкурсов, таких как фестиваль Open Asia и турецко-российский музыкальный конкурс Ca Maestoso.
В настоящее время он выступает на сцене ГАБТа имени Алишера Навои.