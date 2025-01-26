https://uz.sputniknews.ru/20250126/mirziyoev-prisvoil-pochetnoe-zvanie-opernomu-artistu-uzbekistana-47693429.html

Мирзиёев присвоил почетное звание оперному артисту Узбекистана

Мирзиёев присвоил почетное звание оперному артисту Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава республики подписал соответствующий указ

2025-01-26T11:00+0500

2025-01-26T11:00+0500

2025-01-26T11:00+0500

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

звание

опера

артист

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Оперному артисту Государственного симфонического оркестра Отабеку Назирову присвоено почетное звание "Заслуженный артист Узбекистана", сообщает пресс-служба президента.Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Таким образом глава республики поощрил высокое исполнительское мастерство и достойный вклад соотечественника в развитие узбекского оперного искусства, приумножение славы национальной культуры.Также отмечены заслуги Назирова в укреплении международных творческих связей, популяризации мировой классической музыки, воспитании молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей, а также его активное участие в общественной жизниОтабек Назиров родился в 1999 году в Хорезмской области, где окончил музыкальную школу и художественное училище. Он является выпускником Государственной консерватории Узбекистана. В последние годы Назиров стал лауреатом нескольких престижных международных конкурсов, таких как фестиваль Open Asia и турецко-российский музыкальный конкурс Ca Maestoso.В настоящее время он выступает на сцене ГАБТа имени Алишера Навои.

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