https://uz.sputniknews.ru/20250127/eaeu-sergey-lavrov-dostijeniya-47699790.html

Сергей Лавров: Будущее ЕАЭС видится позитивным и оптимистичным

Сергей Лавров: Будущее ЕАЭС видится позитивным и оптимистичным

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РФ рассказал об основных достижениях Евразийского экономического союза

2025-01-27T11:00+0500

2025-01-27T11:00+0500

2025-01-27T11:00+0500

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сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Будущее ЕАЭС видится, безусловно, позитивным и оптимистичным, выразил уверенность министр иностранных дел России Сергей Лавров.Дипломат рассказал о достижениях Союза за 10 лет.Он отметил, что ЕАЭС — это успешное региональное интеграционное объединение экономической направленности, одной из целей которого является повышение уровня благосостояния населения стран-участниц.Глава МИД РФ акцентировал внимание на таком важном аспекте, как "четыре свободы" перемещения (товаров, услуг, капитала и рабочей силы), которые функционируют рамках ЕАЭС. В связи с чем жители любого из государств-членов Союза могут приобрести товары или услуги, произведенные в странах объединения, по привлекательной цене и без значительных бюрократических и временных затрат.Лавров также напомнил, что за 10 лет функционирования организации население государств-членов Союза практически не сталкивалось с дефицитом критически важной продукции. В рамках развития совместной кооперации создают новые предприятия, рабочие места. На конец ноября 2024-го уровень безработицы в рамках Союза сократился на 18,1%, а численность безработных составила лишь 0,7% от всего трудоспособного населения. На постоянной основе увеличиваются объемы среднемесячной реальной заработной платы.В настоящее время идет согласование проектов новых документов по либерализации торговли. Данный инструмент открывает предприятиям Союза выход на рынки третьих стран, а также позволяет насытить рынок объединения необходимыми товарами.

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