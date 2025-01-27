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https://uz.sputniknews.ru/20250127/eaeu-sergey-lavrov-dostijeniya-47699790.html
Сергей Лавров: Будущее ЕАЭС видится позитивным и оптимистичным
Сергей Лавров: Будущее ЕАЭС видится позитивным и оптимистичным
Sputnik Узбекистан
Глава МИД РФ рассказал об основных достижениях Евразийского экономического союза
2025-01-27T11:00+0500
2025-01-27T11:00+0500
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Будущее ЕАЭС видится, безусловно, позитивным и оптимистичным, выразил уверенность министр иностранных дел России Сергей Лавров.Дипломат рассказал о достижениях Союза за 10 лет.Он отметил, что ЕАЭС — это успешное региональное интеграционное объединение экономической направленности, одной из целей которого является повышение уровня благосостояния населения стран-участниц.Глава МИД РФ акцентировал внимание на таком важном аспекте, как "четыре свободы" перемещения (товаров, услуг, капитала и рабочей силы), которые функционируют рамках ЕАЭС. В связи с чем жители любого из государств-членов Союза могут приобрести товары или услуги, произведенные в странах объединения, по привлекательной цене и без значительных бюрократических и временных затрат.Лавров также напомнил, что за 10 лет функционирования организации население государств-членов Союза практически не сталкивалось с дефицитом критически важной продукции. В рамках развития совместной кооперации создают новые предприятия, рабочие места. На конец ноября 2024-го уровень безработицы в рамках Союза сократился на 18,1%, а численность безработных составила лишь 0,7% от всего трудоспособного населения. На постоянной основе увеличиваются объемы среднемесячной реальной заработной платы.В настоящее время идет согласование проектов новых документов по либерализации торговли. Данный инструмент открывает предприятиям Союза выход на рынки третьих стран, а также позволяет насытить рынок объединения необходимыми товарами.
https://uz.sputniknews.ru/20250124/sovet-eek-odobril-subsidii-dlya-pervyx-proektov-v-sfere-promyshlennoy-kooperatsii-47682475.html
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сергей лавров еаэс достижения
сергей лавров еаэс достижения

Сергей Лавров: Будущее ЕАЭС видится позитивным и оптимистичным

11:00 27.01.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИнтервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Глава МИД РФ рассказал об основных достижениях Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Будущее ЕАЭС видится, безусловно, позитивным и оптимистичным, выразил уверенность министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Дипломат рассказал о достижениях Союза за 10 лет.
Он отметил, что ЕАЭС — это успешное региональное интеграционное объединение экономической направленности, одной из целей которого является повышение уровня благосостояния населения стран-участниц.
“Это иллюстрируют позитивные макроэкономические показатели в рамках объединения (например, за три квартала 2024 года совокупный ВВП Союза вырос на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года). Все это, безусловно, сказывается на уровне жизни граждан”, — подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ акцентировал внимание на таком важном аспекте, как "четыре свободы" перемещения (товаров, услуг, капитала и рабочей силы), которые функционируют рамках ЕАЭС. В связи с чем жители любого из государств-членов Союза могут приобрести товары или услуги, произведенные в странах объединения, по привлекательной цене и без значительных бюрократических и временных затрат.
Лавров также напомнил, что за 10 лет функционирования организации население государств-членов Союза практически не сталкивалось с дефицитом критически важной продукции.
“Одновременно ЕАЭС дает возможность гражданам государств-членов свободно перемещаться, устраиваться на работу, осуществлять денежные переводы и получать социальное обеспечение в любой из стран организации”, — подчеркнул Лавров.
В рамках развития совместной кооперации создают новые предприятия, рабочие места. На конец ноября 2024-го уровень безработицы в рамках Союза сократился на 18,1%, а численность безработных составила лишь 0,7% от всего трудоспособного населения. На постоянной основе увеличиваются объемы среднемесячной реальной заработной платы.
В настоящее время идет согласование проектов новых документов по либерализации торговли. Данный инструмент открывает предприятиям Союза выход на рынки третьих стран, а также позволяет насытить рынок объединения необходимыми товарами.
“Будущее ЕАЭС видится, безусловно, позитивным и оптимистичным. В стратегических документах организации поставлены амбициозные цели, и мы будем к ним двигаться, прежде всего, на благо граждан, которые в повседневной жизни должны на деле ощущать все преимущества и выгоды интеграционных процессов, протекающих на нашем исторически общем пространстве”, — резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.
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