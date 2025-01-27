https://uz.sputniknews.ru/20250127/kofe-s-saxarom--vkusno-no-vredno-47698982.html
Кофе с сахаром — вкусно, но вредно
Кофе с сахаром — вкусно, но вредно
Sputnik Узбекистан
Гастроэнтеролог объяснила, почему добавление сахара в кофе увеличивает нагрузку на организм
2025-01-27T22:05+0500
2025-01-27T22:05+0500
2025-01-27T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
кофе
сахар
здоровье
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Употребление кофе с сахаром увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и на организм в целом за счет резкого повышения уровня глюкозы в крови, сообщает РИА Новости со ссылкой на гастроэнтеролога Светлану Ильяшенко.Кроме того, она отметила, что добавление сахара в кофе противопоказано диабетикам.
https://uz.sputniknews.ru/20250126/komu-nelzya-est-xurmu-47694648.html
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кофе сахар организм нагрузка
кофе сахар организм нагрузка
Кофе с сахаром — вкусно, но вредно
Гастроэнтеролог объяснила, почему добавление сахара в кофе увеличивает нагрузку на организм.
Употребление кофе с сахаром увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и на организм в целом за счет резкого повышения уровня глюкозы в крови, сообщает
РИА Новости со ссылкой на гастроэнтеролога Светлану Ильяшенко.
"Многие люди замечают, что сахар в кофе не позволяет его вкусу лучше раскрыться. Но дело не только в этом, большое количество сахара вредно, так как кофе сам по себе временно повышает уровень глюкозы в крови. Более того, сахар и так содержится во многих наших продуктах. Поэтому идет дополнительная нагрузка на пищеварительную систему и на весь организм в целом", — пояснила специалист.
Кроме того, она отметила, что добавление сахара в кофе противопоказано диабетикам.