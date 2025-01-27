Кофе с сахаром — вкусно, но вредно

"Многие люди замечают, что сахар в кофе не позволяет его вкусу лучше раскрыться. Но дело не только в этом, большое количество сахара вредно, так как кофе сам по себе временно повышает уровень глюкозы в крови. Более того, сахар и так содержится во многих наших продуктах. Поэтому идет дополнительная нагрузка на пищеварительную систему и на весь организм в целом", — пояснила специалист.