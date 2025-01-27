https://uz.sputniknews.ru/20250127/mirziyoyev-lukashenko-telefonnyy-razgovor-47709832.html

Мирзиёев и Лукашенко поговорили по телефону — подробности

Мирзиёев и Лукашенко поговорили по телефону — подробности

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси

2025-01-27T12:59+0500

2025-01-27T12:59+0500

2025-01-27T12:59+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

александр лукашенко

поздравления

победа

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства, сообщает пресс-служба белорусского лидера.Отмечается, что лидеры двух стран также обсудили ход выполнения двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан год назад. Тогда была принята дорожная карта по развитию сотрудничества между странами на 2024-2025 годы.Накануне в Беларуси прошел основной этап выборов президента. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов.

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