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https://uz.sputniknews.ru/20250127/primorye-uzbekistantsy-privlecheniye-na-rabotu-47701685.html
В Приморском крае намерены упростить оформление патента для трудовых мигрантов из РУз
В Приморском крае намерены упростить оформление патента для трудовых мигрантов из РУз
Sputnik Узбекистан
Работодатели Приморского края РФ готовы трудоустроить узбекистанцев и обеспечить для них все необходимые условия
2025-01-27T12:03+0500
2025-01-27T12:03+0500
узбекистан
россия
приморье
трудовая миграция
трудовой патент
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Приморском крае намерены упростить оформление патента для трудовых мигрантов из РУз, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе онлайн-переговоров представителей МИД и Агентства миграции при Кабмине Узбекистана с ответственными лицами администрации российского региона.Стороны обсудили вопросы организации в феврале этого года очередного визита делегации Приморского края в республику, а также проведения переговоров по привлечению на работу в Приморский край граждан, проживающих в Бухарской, Самаркандской и Сырдарьинской областях. Отмечалось, что работодатели российского региона готовы создать все необходимые условия для узбекистанцев, отобранных для трудоустройства.
https://uz.sputniknews.ru/20241229/v-primorskom-krae-planiruyut-sozdat-filial-tashkentskogo-texnoparka-47383772.html
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узбекистан приморский край сотрудничество
узбекистан приморский край сотрудничество

В Приморском крае намерены упростить оформление патента для трудовых мигрантов из РУз

12:03 27.01.2025
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра во время получения трудового патента. Архивное фото
Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра во время получения трудового патента. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работодатели Приморского края РФ готовы трудоустроить узбекистанцев и обеспечить для них все необходимые условия.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Приморском крае намерены упростить оформление патента для трудовых мигрантов из РУз, сообщает ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе онлайн-переговоров представителей МИД и Агентства миграции при Кабмине Узбекистана с ответственными лицами администрации российского региона.
Стороны обсудили вопросы организации в феврале этого года очередного визита делегации Приморского края в республику, а также проведения переговоров по привлечению на работу в Приморский край граждан, проживающих в Бухарской, Самаркандской и Сырдарьинской областях.
Отмечалось, что работодатели российского региона готовы создать все необходимые условия для узбекистанцев, отобранных для трудоустройства.
“Администрация Приморского края намерена упростить процедуру оформления разрешения ("патента") на осуществление трудовой деятельности на территории России для граждан Узбекистана, привлеченных к работе в порядке, установленном законом, путем официального оформления медицинских справок и других необходимых документов на территории Узбекистана”, — говорится в сообщении.
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