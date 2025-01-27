https://uz.sputniknews.ru/20250127/primorye-uzbekistantsy-privlecheniye-na-rabotu-47701685.html

В Приморском крае намерены упростить оформление патента для трудовых мигрантов из РУз

В Приморском крае намерены упростить оформление патента для трудовых мигрантов из РУз

Sputnik Узбекистан

Работодатели Приморского края РФ готовы трудоустроить узбекистанцев и обеспечить для них все необходимые условия

2025-01-27T12:03+0500

2025-01-27T12:03+0500

2025-01-27T12:03+0500

узбекистан

россия

приморье

трудовая миграция

трудовой патент

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Приморском крае намерены упростить оформление патента для трудовых мигрантов из РУз, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе онлайн-переговоров представителей МИД и Агентства миграции при Кабмине Узбекистана с ответственными лицами администрации российского региона.Стороны обсудили вопросы организации в феврале этого года очередного визита делегации Приморского края в республику, а также проведения переговоров по привлечению на работу в Приморский край граждан, проживающих в Бухарской, Самаркандской и Сырдарьинской областях. Отмечалось, что работодатели российского региона готовы создать все необходимые условия для узбекистанцев, отобранных для трудоустройства.

https://uz.sputniknews.ru/20241229/v-primorskom-krae-planiruyut-sozdat-filial-tashkentskogo-texnoparka-47383772.html

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