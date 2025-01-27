https://uz.sputniknews.ru/20250127/uzbekistan-kazaxstan-granitsa-punkty-propusk-47707751.html

На границе Узбекистана и Казахстана открыли модернизированные пункты пропуска

На границе Узбекистана и Казахстана открыли модернизированные пункты пропуска

Sputnik Узбекистан

Модернизацию и техническое дооснащение страны вели одновременно

2025-01-27T14:10+0500

2025-01-27T14:10+0500

2025-01-27T14:10+0500

общество

узбекистан

казахстан

граница

пункт пропуска

модернизация

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. На границе Узбекистана и Казахстана открылись обновленные автомобильные пункты пропуска "Навои" и "Капланбек", сообщает Комитет государственных доходов Минфина РК.Модернизацию и техническое дооснащение стороны вели одновременно. Сегодня состоялось техническое открытие пунктов.В последующем, после согласования сторонами, вторым этапом будет осуществляться пропуск грузовых автотранспортных средств в данных пунктах пропуска.Пункт пропуска "Капланбек" построен по передовым международным стандартам, оснащен современным технологическим оборудованием, применяемым при осуществлении государственных видов контроля. Созданы все условия для комфортного пересечения границы физическими лицами. Автоматизирован весь цикл перемещения транспорта.Ожидают, что пункт пропуска "Капланбек" увеличит пропускную способность физических лиц до 20 тыс., автотранспортных средств — до 800 машин в сутки.В настоящее время продолжается полномасштабная модернизация девяти автомобильных пунктов пропуска на таможенных постах, расположенных на внешней границе ЕАЭС с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном.

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