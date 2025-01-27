https://uz.sputniknews.ru/20250127/uzbekistan-kazaxstan-granitsa-punkty-propusk-47707751.html
На границе Узбекистана и Казахстана открыли модернизированные пункты пропуска
На границе Узбекистана и Казахстана открыли модернизированные пункты пропуска
Sputnik Узбекистан
Модернизацию и техническое дооснащение страны вели одновременно
2025-01-27T14:10+0500
2025-01-27T14:10+0500
2025-01-27T14:10+0500
общество
узбекистан
казахстан
граница
пункт пропуска
модернизация
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. На границе Узбекистана и Казахстана открылись обновленные автомобильные пункты пропуска "Навои" и "Капланбек", сообщает Комитет государственных доходов Минфина РК.Модернизацию и техническое дооснащение стороны вели одновременно. Сегодня состоялось техническое открытие пунктов.В последующем, после согласования сторонами, вторым этапом будет осуществляться пропуск грузовых автотранспортных средств в данных пунктах пропуска.Пункт пропуска "Капланбек" построен по передовым международным стандартам, оснащен современным технологическим оборудованием, применяемым при осуществлении государственных видов контроля. Созданы все условия для комфортного пересечения границы физическими лицами. Автоматизирован весь цикл перемещения транспорта.Ожидают, что пункт пропуска "Капланбек" увеличит пропускную способность физических лиц до 20 тыс., автотранспортных средств — до 800 машин в сутки.В настоящее время продолжается полномасштабная модернизация девяти автомобильных пунктов пропуска на таможенных постах, расположенных на внешней границе ЕАЭС с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном.
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узбекистан казахстан граница пункт пропуска модернизация
узбекистан казахстан граница пункт пропуска модернизация
На границе Узбекистана и Казахстана открыли модернизированные пункты пропуска
Модернизацию и техническое дооснащение страны вели одновременно.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
На границе Узбекистана и Казахстана открылись обновленные автомобильные пункты пропуска "Навои" и "Капланбек", сообщает
Комитет государственных доходов Минфина РК.
Модернизацию и техническое дооснащение стороны вели одновременно. Сегодня состоялось техническое открытие пунктов.
“В связи с пусконаладочными работами пропуск физических лиц, легкового автотранспорта и автобусов будет проводиться в ограниченном количестве с 27 января по 5 февраля. С 5 февраля пункт пропуска заработает на полную мощность", — говорится в сообщении.
В последующем, после согласования сторонами, вторым этапом будет осуществляться пропуск грузовых автотранспортных средств в данных пунктах пропуска.
Пункт пропуска "Капланбек" построен по передовым международным стандартам, оснащен современным технологическим оборудованием, применяемым при осуществлении государственных видов контроля. Созданы все условия для комфортного пересечения границы физическими лицами. Автоматизирован весь цикл перемещения транспорта.
Ожидают, что пункт пропуска "Капланбек" увеличит пропускную способность физических лиц до 20 тыс., автотранспортных средств — до 800 машин в сутки.
В настоящее время продолжается полномасштабная модернизация девяти автомобильных пунктов пропуска на таможенных постах, расположенных на внешней границе ЕАЭС с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном.