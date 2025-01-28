https://uz.sputniknews.ru/20250128/dvurechnaya-xarkovskaya-oblast-osvobojdeniye-47735881.html

Какие возможности открывает для войск РФ освобождение Двуречной в Харьковской области

Какие возможности открывает для войск РФ освобождение Двуречной в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом взят в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад".

2025-01-28T19:10+0500

2025-01-28T19:10+0500

2025-01-28T19:10+0500

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева. По информации Минобороны РФ под контроль Двуречную во вторник 28 января взяла российская группировка войск "Запад".По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который до 2020 года был райцентром.Ганчев также отметил, что противник полностью контролировал высоту правого берега реки Оскол.

https://uz.sputniknews.ru/20250128/vsu-stolknulis-s-sereznoy-problemoy-na-peredovoy-47732561.html

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