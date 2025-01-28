https://uz.sputniknews.ru/20250128/dvurechnaya-xarkovskaya-oblast-osvobojdeniye-47735881.html
Какие возможности открывает для войск РФ освобождение Двуречной в Харьковской области
Какие возможности открывает для войск РФ освобождение Двуречной в Харьковской области
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Контроль над населенным пунктом взят в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад".
2025-01-28T19:10+0500
2025-01-28T19:10+0500
2025-01-28T19:10+0500
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева. По информации Минобороны РФ под контроль Двуречную во вторник 28 января взяла российская группировка войск "Запад".По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который до 2020 года был райцентром.Ганчев также отметил, что противник полностью контролировал высоту правого берега реки Оскол.
https://uz.sputniknews.ru/20250128/vsu-stolknulis-s-sereznoy-problemoy-na-peredovoy-47732561.html
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войска рф контроль населенный пункт харьковская область
войска рф контроль населенный пункт харьковская область
Какие возможности открывает для войск РФ освобождение Двуречной в Харьковской области
Контроль над населенным пунктом взят в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад".
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik.
Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, сообщает
РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева.
По информации Минобороны РФ под контроль Двуречную во вторник 28 января взяла
российская группировка войск "Запад".
По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который до 2020 года был райцентром.
"Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для наших войск", — пояснил он.
Ганчев также отметил, что противник полностью контролировал высоту правого берега реки Оскол.
"И все наши поселки, которые вдоль линии соприкосновения по левобережью Оскола сейчас… возможно, у нас уже станет для наших жителей немножко легче в плане обстрелов", — добавил он.