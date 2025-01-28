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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250128/dvurechnaya-xarkovskaya-oblast-osvobojdeniye-47735881.html
Какие возможности открывает для войск РФ освобождение Двуречной в Харьковской области
Какие возможности открывает для войск РФ освобождение Двуречной в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом взят в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад".
2025-01-28T19:10+0500
2025-01-28T19:10+0500
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева. По информации Минобороны РФ под контроль Двуречную во вторник 28 января взяла российская группировка войск "Запад".По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который до 2020 года был райцентром.Ганчев также отметил, что противник полностью контролировал высоту правого берега реки Оскол.
https://uz.sputniknews.ru/20250128/vsu-stolknulis-s-sereznoy-problemoy-na-peredovoy-47732561.html
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войска рф контроль населенный пункт харьковская область
войска рф контроль населенный пункт харьковская область

Какие возможности открывает для войск РФ освобождение Двуречной в Харьковской области

19:10 28.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Контроль над населенным пунктом взят в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад".
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева.
По информации Минобороны РФ под контроль Двуречную во вторник 28 января взяла российская группировка войск "Запад".
По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который до 2020 года был райцентром.
"Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для наших войск", — пояснил он.
Ганчев также отметил, что противник полностью контролировал высоту правого берега реки Оскол.
"И все наши поселки, которые вдоль линии соприкосновения по левобережью Оскола сейчас… возможно, у нас уже станет для наших жителей немножко легче в плане обстрелов", — добавил он.
Украинские военные. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2025
Спецоперация России по защите Донбасса
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