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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250128/vsu-stolknulis-s-sereznoy-problemoy-na-peredovoy-47732561.html
ВСУ столкнулись с серьезной проблемой на передовой
ВСУ столкнулись с серьезной проблемой на передовой
Sputnik Узбекистан
Economist: солдаты украинской армии на передовой перешли к тактике затыкания дыр
2025-01-28T16:16+0500
2025-01-28T16:18+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Украинская армия на фоне проблем с личным составом в своих рядах перешла к тактике затыкания дыр, сообщает РИА Новости со ссылкой на Economist.Кроме того, командующий украинской тактической группой в Донбассе Павел Федосенко заявил о серьезной нехватке живой силы.“Мы отчаянно пытаемся восполнить наши потери сил на поле боя", — отметил он.Издание также отмечает, что у России есть гораздо больше возможностей для использования пехоты по сравнению с Украиной и констатирует, что российское продвижение в Донбассе доставляет Украине массу беспокойств. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
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всу проблема передовая тактика
всу проблема передовая тактика

ВСУ столкнулись с серьезной проблемой на передовой

16:16 28.01.2025 (обновлено: 16:18 28.01.2025)
© AP Photo / LibkosУкраинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Libkos
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Солдаты украинской армии на передовой вынуждены перейти к другой тактике.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Украинская армия на фоне проблем с личным составом в своих рядах перешла к тактике затыкания дыр, сообщает РИА Новости со ссылкой на Economist.
“У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в неразбериху боя и надеемся как-то остановить продвижение противника”, — рассказал командир в отставке с позывным “Купол”, до сентября возглавлявший одну из бригад в Донбассе.
Кроме того, командующий украинской тактической группой в Донбассе Павел Федосенко заявил о серьезной нехватке живой силы.
“Мы отчаянно пытаемся восполнить наши потери сил на поле боя", — отметил он.
Издание также отмечает, что у России есть гораздо больше возможностей для использования пехоты по сравнению с Украиной и констатирует, что российское продвижение в Донбассе доставляет Украине массу беспокойств.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
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