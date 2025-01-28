https://uz.sputniknews.ru/20250128/vsu-stolknulis-s-sereznoy-problemoy-na-peredovoy-47732561.html

ВСУ столкнулись с серьезной проблемой на передовой

ВСУ столкнулись с серьезной проблемой на передовой

Sputnik Узбекистан

Economist: солдаты украинской армии на передовой перешли к тактике затыкания дыр

2025-01-28T16:16+0500

2025-01-28T16:16+0500

2025-01-28T16:18+0500

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Украинская армия на фоне проблем с личным составом в своих рядах перешла к тактике затыкания дыр, сообщает РИА Новости со ссылкой на Economist.Кроме того, командующий украинской тактической группой в Донбассе Павел Федосенко заявил о серьезной нехватке живой силы.“Мы отчаянно пытаемся восполнить наши потери сил на поле боя", — отметил он.Издание также отмечает, что у России есть гораздо больше возможностей для использования пехоты по сравнению с Украиной и констатирует, что российское продвижение в Донбассе доставляет Украине массу беспокойств. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.

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