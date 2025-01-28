https://uz.sputniknews.ru/20250128/kogda-luchshe-zavtrakat-sovam-i-javoronkam-47732297.html

Когда лучше завтракать "совам" и "жаворонкам"

Когда лучше завтракать "совам" и "жаворонкам"

Sputnik Узбекистан

Врач: Главная ошибка – завтракать быстрыми углеводами или не завтракать совсем

2025-01-28T22:06+0500

2025-01-28T22:06+0500

2025-01-28T22:06+0500

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Завтрак — важная часть режима питания, убеждены диетологи. Он запускает обменные процессы в организме и заряжает энергией. Но разным людям подходит разное время приема пищи, все зависит от того, "сова" вы или "жаворонок", рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.С "жаворонками", по ее словам, – проще. Человек просыпается, встает, спокойно завтракает, к примеру, в 7 утра, и уходит на работу. Также он может позавтракать на работе в 10.00 — это все равно утро.Главная ошибка, по мнению врача, – завтракать быстрыми углеводами или не завтракать совсем.Также она акцентировала внимание на втором моменте — выбросе в большом количестве инсулина. Поскольку после такого далеко небезвредного завтрака, до обеда на работе поесть не получается, организм находится в состоянии войны с самим собой — "меня не кормят". А значит все, съеденное после отложится в виде жировой ткани, резюмировала диетолог.

https://uz.sputniknews.ru/20250127/kofe-s-saxarom--vkusno-no-vredno-47698982.html

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