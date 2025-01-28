Когда лучше завтракать "совам" и "жаворонкам"
"Если вы "сова", то ранний подъем, сборы на работу, как правило, всегда сопровождаются вегетативными нарушениями, причем серьезными. У человека может болеть голова, он себя плохо чувствует, у него слабость, вялость, отсутствие аппетита, некоторых тошнит. То есть, они фактически не могут позавтракать, даже если бы они очень хотели это сделать. Поэтому, что касается этой группы людей, то для них нужно вырабатывать пищевые привычки, очень медленно, длительно", — пояснила специалист.
"Завтрак должен быть полноценным. Там должен присутствовать белок, там должны быть сложные углеводы, клетчатка и какой-то может быть энергетический напиток — натуральный кофе или чай. Но если вы начинаете свой завтрак с торта, конфет, сдобных булочек, надо помнить одно, что быстрые углеводы сгорают очень быстро, и буквально через час два вы будете голодным", — предупредила Ирина Бережная.