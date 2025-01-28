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https://uz.sputniknews.ru/20250128/kogda-luchshe-zavtrakat-sovam-i-javoronkam-47732297.html
Когда лучше завтракать "совам" и "жаворонкам"
Когда лучше завтракать "совам" и "жаворонкам"
Sputnik Узбекистан
Врач: Главная ошибка – завтракать быстрыми углеводами или не завтракать совсем
2025-01-28T22:06+0500
2025-01-28T22:06+0500
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Завтрак — важная часть режима питания, убеждены диетологи. Он запускает обменные процессы в организме и заряжает энергией. Но разным людям подходит разное время приема пищи, все зависит от того, "сова" вы или "жаворонок", рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.С "жаворонками", по ее словам, – проще. Человек просыпается, встает, спокойно завтракает, к примеру, в 7 утра, и уходит на работу. Также он может позавтракать на работе в 10.00 — это все равно утро.Главная ошибка, по мнению врача, – завтракать быстрыми углеводами или не завтракать совсем.Также она акцентировала внимание на втором моменте — выбросе в большом количестве инсулина. Поскольку после такого далеко небезвредного завтрака, до обеда на работе поесть не получается, организм находится в состоянии войны с самим собой — "меня не кормят". А значит все, съеденное после отложится в виде жировой ткани, резюмировала диетолог.
https://uz.sputniknews.ru/20250127/kofe-s-saxarom--vkusno-no-vredno-47698982.html
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завтрак ошибка углеводы врач
завтрак ошибка углеводы врач

Когда лучше завтракать "совам" и "жаворонкам"

22:06 28.01.2025
© Depositphotos / BelchonockОвсяная каша с орехами и яблоком
Овсяная каша с орехами и яблоком - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2025
© Depositphotos / Belchonock
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Врач: Главная ошибка — завтракать быстрыми углеводами или не завтракать совсем.
Завтрак — важная часть режима питания, убеждены диетологи. Он запускает обменные процессы в организме и заряжает энергией. Но разным людям подходит разное время приема пищи, все зависит от того, "сова" вы или "жаворонок", рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

"Если вы "сова", то ранний подъем, сборы на работу, как правило, всегда сопровождаются вегетативными нарушениями, причем серьезными. У человека может болеть голова, он себя плохо чувствует, у него слабость, вялость, отсутствие аппетита, некоторых тошнит. То есть, они фактически не могут позавтракать, даже если бы они очень хотели это сделать. Поэтому, что касается этой группы людей, то для них нужно вырабатывать пищевые привычки, очень медленно, длительно", — пояснила специалист.

С "жаворонками", по ее словам, – проще. Человек просыпается, встает, спокойно завтракает, к примеру, в 7 утра, и уходит на работу. Также он может позавтракать на работе в 10.00 — это все равно утро.
Главная ошибка, по мнению врача, – завтракать быстрыми углеводами или не завтракать совсем.

"Завтрак должен быть полноценным. Там должен присутствовать белок, там должны быть сложные углеводы, клетчатка и какой-то может быть энергетический напиток — натуральный кофе или чай. Но если вы начинаете свой завтрак с торта, конфет, сдобных булочек, надо помнить одно, что быстрые углеводы сгорают очень быстро, и буквально через час два вы будете голодным", — предупредила Ирина Бережная.

Также она акцентировала внимание на втором моменте — выбросе в большом количестве инсулина. Поскольку после такого далеко небезвредного завтрака, до обеда на работе поесть не получается, организм находится в состоянии войны с самим собой — "меня не кормят". А значит все, съеденное после отложится в виде жировой ткани, резюмировала диетолог.
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