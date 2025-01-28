https://uz.sputniknews.ru/20250128/mirziyoyev-vstrecha-glava-mid-turkmenistana-47726663.html
Мирзиёев принял главу МИД Туркменистана — что обсудили
Мирзиёев принял главу МИД Туркменистана — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Рашид Мередов находится в Узбекистане в рамках программы проведения очередных узбекско-туркменских политических консультаций. 28.01.2025, Sputnik Узбекистан
2025-01-28T09:46+0500
2025-01-28T09:46+0500
2025-01-28T10:07+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
министр
мид туркменистана
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова, сообщает пресс-служба президента. Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана находится в Узбекистане в рамках программы проведения очередных узбекско-туркменских политических консультаций. Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Они с удовлетворением отметили динамичный рост объемов товарооборота, который в 2024 году превысил $1,1 млрд. Совместно создается зона приграничной торговли "Шават-Дашогуз". Продолжается тесное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и водопользования. Расширяются межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен. Мередов от имени руководства Туркменистана выразил признательность лидеру Узбекистана за проведение в Ташкенте презентации новой книги Гурбангулы Бердымухамедова "Hakyda göwheri" ("Жемчужина разума"), изданной на узбекском языке. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам международной политики.
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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, министр, мид туркменистана
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, министр, мид туркменистана
Мирзиёев принял главу МИД Туркменистана — что обсудили
09:46 28.01.2025 (обновлено: 10:07 28.01.2025)
Рашид Мередов находится в Узбекистане в рамках программы проведения очередных узбекско-туркменских политических консультаций.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова, сообщает
пресс-служба президента.
Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана находится в Узбекистане в рамках программы проведения очередных узбекско-туркменских политических консультаций.
"Рашид Мередов передал главе нашего государства искренние приветствия и добрые пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты страны Гурбангулы Бердымухамедова", — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Они с удовлетворением отметили динамичный рост объемов товарооборота, который в 2024 году превысил $1,1 млрд. Совместно создается зона приграничной торговли "Шават-Дашогуз". Продолжается тесное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и водопользования. Расширяются межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен.
Мередов от имени руководства Туркменистана выразил признательность лидеру Узбекистана за проведение в Ташкенте презентации новой книги Гурбангулы Бердымухамедова "Hakyda göwheri" ("Жемчужина разума"), изданной на узбекском языке.
"Особое внимание уделено формированию новой обширной повестки многопланового партнерства Узбекистана и Туркменистана, подготовке предстоящих визитов на высшем уровне, Консультативной встречи глав государств региона и саммитов в формате "Центральная Азия плюс", — говорится в сообщении.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам международной политики.