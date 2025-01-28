https://uz.sputniknews.ru/20250128/mirziyoyev-zadachi-resursosberejeniye-47728165.html

Президент Узбекистана: Настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики

Президент Узбекистана: Настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики

Sputnik Узбекистан

Глава республики поставил задачу развивать отрасли с низким энергопотреблением и высокой добавленной стоимостью.

2025-01-28T12:10+0500

2025-01-28T12:10+0500

2025-01-28T12:10+0500

узбекистан

проект

госпрограмма

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

охрана окружающей среды

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в ходе совещания по проекту Государственной программы "Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики". Документ в течение месяца проходил общественное обсуждение. С ним ознакомились 11 млн граждан, в программу включили более 100 самых актуальных предложений. Структуры ООН и представительства других организаций выразили готовность к сотрудничеству в ее реализации. Одним из ключевых направлений госпрограммы является энергетика. В настоящее время доля "зеленой" энергии в общей структуре мощностей республики достигла 16%. В этом году планируется увеличить этот показатель до 26%. Для этого введут в эксплуатацию еще 16 крупных солнечных и ветряных электростанций мощностью 3,5 гигаватта, 5 крупных гидроэлектростанций мощностью 160 мегаватт и мощности для хранения энергии объемом 1,8 гигаватта. Для установки солнечных панелей на госпредприятиях, в промышленных и сервисных комплексах, а также в домах выделят 2 трлн сумов кредитов. На основе опыта школы № 19 Баявутского района Сырдарьинской области расширят внедрение тепловых насосов в детсадах, школах и больницах. Как отмечалось, "зеленая экономика" — это не только развитие чистой энергетики, но и повышение энергоэффективности в различных отраслях. В этом году поставлена цель сохранить темпы экономического роста на уровне не менее 6% и увеличить объем валового внутреннего продукта до более чем $125 млрд. Для достижения этого ключевыми факторами являются рациональность и экономия. В связи с этим президент поручил заместителю премьер-министра — министру экономики и финансов разработать программу, направленную на сокращение затрат до 15-20% и увеличение добавленной стоимости за счет энергоэффективности. Он поставил задачу развивать отрасли с низким энергопотреблением и высокой добавленной стоимостью, а также обеспечивать ресурсосбережение в вышеперечисленных секторах. Также определено проведение энергетического аудита и внедрение сберегающих технологий на 400 крупных предприятиях с высоким энергопотреблением. В ближайшем будущем развитые страны будут покупать только продукцию, произведенную с использованием "зеленых технологий". Поэтому уже сейчас этому вопросу уделяют особое внимание: В рамках общенациональной программы "Яшил макон" ежегодно высаживают 200 млн деревьев. За последние три года создали 698 садов и 316 общественных парков. На высохшем дне Аральского моря появились зеленые территории площадью около 2 млн гектаров. В продолжение этой работы в этом году: В этих хозяйствах в текущем году планируют вырастить 123 млн саженцев. Будет запущена платформа "Яшил олам", где можно будет приобрести саженцы онлайн. "Бизнесу, озеленяющему свою территорию и использующему экологически чистое оборудование и материалы в производстве, будет присваиваться статус "зеленого предпринимателя". Это будет учитываться в рейтинге предпринимателей. Им будет предоставляться всесторонняя поддержка в получении "зеленого сертификата" и поиске новых рынков сбыта", — говорится в сообщении.

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