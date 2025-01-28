Президент Узбекистана: Настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсужден проект государственной программы
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поставил задачу развивать отрасли с низким энергопотреблением и высокой добавленной стоимостью.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в ходе совещания по проекту Государственной программы "Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики".
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсужден проект государственной программы
Обсужден проект государственной программы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Документ в течение месяца проходил общественное обсуждение. С ним ознакомились 11 млн граждан, в программу включили более 100 самых актуальных предложений. Структуры ООН и представительства других организаций выразили готовность к сотрудничеству в ее реализации.
Одним из ключевых направлений госпрограммы является энергетика.
В настоящее время доля "зеленой" энергии в общей структуре мощностей республики достигла 16%. В этом году планируется увеличить этот показатель до 26%. Для этого введут в эксплуатацию еще 16 крупных солнечных и ветряных электростанций мощностью 3,5 гигаватта, 5 крупных гидроэлектростанций мощностью 160 мегаватт и мощности для хранения энергии объемом 1,8 гигаватта.
"Глава государства поручил дополнительно разработать проекты мощностью 1 гигаватт", — говорится в сообщении.
Для установки солнечных панелей на госпредприятиях, в промышленных и сервисных комплексах, а также в домах выделят 2 трлн сумов кредитов.
На основе опыта школы № 19 Баявутского района Сырдарьинской области расширят внедрение тепловых насосов в детсадах, школах и больницах.
Как отмечалось, "зеленая экономика" — это не только развитие чистой энергетики, но и повышение энергоэффективности в различных отраслях.
В этом году поставлена цель сохранить темпы экономического роста на уровне не менее 6% и увеличить объем валового внутреннего продукта до более чем $125 млрд. Для достижения этого ключевыми факторами являются рациональность и экономия.
В связи с этим президент поручил заместителю премьер-министра — министру экономики и финансов разработать программу, направленную на сокращение затрат до 15-20% и увеличение добавленной стоимости за счет энергоэффективности.
"Глава государства подчеркнул, что настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики. Например, в электротехнической, автомобилестроительной, фармацевтической и пищевой промышленности добавленная стоимость на 1 тонну потребляемой энергии в 15-20 раз выше, чем в химической, строительной и текстильной отраслях", — говорится в сообщении.
Он поставил задачу развивать отрасли с низким энергопотреблением и высокой добавленной стоимостью, а также обеспечивать ресурсосбережение в вышеперечисленных секторах. Также определено проведение энергетического аудита и внедрение сберегающих технологий на 400 крупных предприятиях с высоким энергопотреблением.
В ближайшем будущем развитые страны будут покупать только продукцию, произведенную с использованием "зеленых технологий". Поэтому уже сейчас этому вопросу уделяют особое внимание:
в этом году 15% производственных и инфраструктурных проектов будут экологически чистыми, к 2027 году их доля достигнет 30%, а к 2030 году — 55%;
для поддержки низкоуглеродных проектов привлекут $300 млн от Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и других организаций;
при строительстве энергетических комплексов оборудование и комплектующие на сумму $4 млрд будут производить на отечественных предприятиях. Это позволит увеличить долю "зеленого компонента" в крупных проектах с 25 до 31%.
В рамках общенациональной программы "Яшил макон" ежегодно высаживают 200 млн деревьев. За последние три года создали 698 садов и 316 общественных парков. На высохшем дне Аральского моря появились зеленые территории площадью около 2 млн гектаров.
В продолжение этой работы в этом году:
создадут 18 лесных хозяйств, специализирующихся на выращивании саженцев;
на основе принципа "наука–проект–практика" усилят селекционную деятельность, организуют семеноводческие лаборатории, интенсивные опытные участки и "материнские" плантации.
В этих хозяйствах в текущем году планируют вырастить 123 млн саженцев. Будет запущена платформа "Яшил олам", где можно будет приобрести саженцы онлайн.
"Бизнесу, озеленяющему свою территорию и использующему экологически чистое оборудование и материалы в производстве, будет присваиваться статус "зеленого предпринимателя". Это будет учитываться в рейтинге предпринимателей. Им будет предоставляться всесторонняя поддержка в получении "зеленого сертификата" и поиске новых рынков сбыта", — говорится в сообщении.