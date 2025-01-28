https://uz.sputniknews.ru/20250128/tashkent-mejdunarodnyy-universitet-tyurkskix-gosudarstv-47729161.html
В Ташкенте появится Международный университет тюркских государств
В Ташкенте появится Международный университет тюркских государств
Sputnik Узбекистан
Обучение студентов будет осуществляться на платно-контрактной основе.
2025-01-28T13:18+0500
2025-01-28T13:18+0500
2025-01-28T13:18+0500
общество
узбекистан
университет
студенты
организация тюркских государств
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Ташкенте создадут Международный университет тюркских государств. Это определено в соответствующем постановлении президента Узбекистана, сообщает Минюст. Новый вуз будет готовить кадры для сфер инженерии, строительства, логистики, IT и программирования, здравоохранения, сельского хозяйства, пищевой промышленности, экономики и социальной сферы в соответствии с международными стандартами. Основные задачи университета: Университет является негосударственной высшей образовательной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с актами законодательства Узбекистана в сфере образования. Обучение студентов в университете будут осуществлять на платно-контрактной основе, параметры приема и размер платного контракта установит сам вуз. Для налаживания и координации деятельности высшего учебного заведения создадут управляющий совет.
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ташкент университет тюркские государства
ташкент университет тюркские государства
В Ташкенте появится Международный университет тюркских государств
Обучение студентов будет осуществляться на платно-контрактной основе.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik.
В Ташкенте создадут Международный университет тюркских государств. Это определено в соответствующем постановлении президента Узбекистана, сообщает
Минюст.
Новый вуз будет готовить кадры для сфер инженерии, строительства, логистики, IT и программирования, здравоохранения, сельского хозяйства, пищевой промышленности, экономики и социальной сферы в соответствии с международными стандартами.
Основные задачи университета:
подготовка кадров с высшим образованием;
внедрение учебных программ совместно с зарубежными, в том числе ведущими высшими образовательными организациями Турции, а также на основе совместных образовательных программ;
проведение научных исследований.
Университет является негосударственной высшей образовательной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с актами законодательства Узбекистана в сфере образования.
"Начиная с 2025/2026 учебного года в Университете образовательный процесс организуется на основе учебных программ высших образовательных организаций Турецкой Республики, вошедших в топ-1000 в рейтинге международно признанных организаций в сфере образования, а также являющихся ведущими в своем направлении", — указано в документе.
Обучение студентов в университете будут осуществлять на платно-контрактной основе, параметры приема и размер платного контракта установит сам вуз. Для налаживания и координации деятельности высшего учебного заведения создадут управляющий совет.