https://uz.sputniknews.ru/20250128/tashkent-mejdunarodnyy-universitet-tyurkskix-gosudarstv-47729161.html

В Ташкенте появится Международный университет тюркских государств

В Ташкенте появится Международный университет тюркских государств

Sputnik Узбекистан

Обучение студентов будет осуществляться на платно-контрактной основе.

2025-01-28T13:18+0500

2025-01-28T13:18+0500

2025-01-28T13:18+0500

общество

узбекистан

университет

студенты

организация тюркских государств

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Ташкенте создадут Международный университет тюркских государств. Это определено в соответствующем постановлении президента Узбекистана, сообщает Минюст. Новый вуз будет готовить кадры для сфер инженерии, строительства, логистики, IT и программирования, здравоохранения, сельского хозяйства, пищевой промышленности, экономики и социальной сферы в соответствии с международными стандартами. Основные задачи университета: Университет является негосударственной высшей образовательной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с актами законодательства Узбекистана в сфере образования. Обучение студентов в университете будут осуществлять на платно-контрактной основе, параметры приема и размер платного контракта установит сам вуз. Для налаживания и координации деятельности высшего учебного заведения создадут управляющий совет.

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