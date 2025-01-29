https://uz.sputniknews.ru/20250129/eaeu-rynok-sennyye-bumagi-garmonizatsiya-47741159.html

В ЕАЭС улучшают условия для функционирования рынка ценных бумаг

В ЕАЭС улучшают условия для функционирования рынка ценных бумаг

Sputnik Узбекистан

Цель — создание единого финансового пространства, которое обеспечит прозрачность и взаимную доверительность на рынке Союза

2025-01-29T13:08+0500

2025-01-29T13:08+0500

2025-01-29T13:08+0500

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законодательство

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила важный проект для гармонизации правовой сферы стран ЕАЭС на рынке ценных бумаг, сообщает пресс-служба ЕЭК. Документ включает согласованные предложения, касающиеся унификации основных понятий и требований к рыночным посредникам, в том числе брокерам. Речь идет о финансовых показателях, системах управления рисками, внутреннем контроле, организационной структуре брокера, а также взаимодействии с клиентами и регулятором, отчетности и раскрытии информации.Он разработан в соответствии с ключевыми документами Союза: Договором о ЕАЭС, Протоколом по финансовым услугам и Концепцией формирования общего финансового рынка.Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов отметил, что согласованные предложения по гармонизации подготовлены по итогам сравнительно-правового анализа законодательства, действующего в государствах Союза.

https://uz.sputniknews.ru/20250127/eaeu-sergey-lavrov-dostijeniya-47699790.html

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