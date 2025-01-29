https://uz.sputniknews.ru/20250129/priznaki-narusheniya-raboty-schitovidnoy-jelezy-47742590.html
Врач перечислила признаки нарушения работы щитовидной железы
Врач перечислила признаки нарушения работы щитовидной железы
Sputnik Узбекистан
Основная функция этого органа — выработка гормонов трийодтиронина и тироксина, необходимых для нормальных обменных процессов в организме. Щитовидная железа... 29.01.2025, Sputnik Узбекистан
2025-01-29T22:03+0500
2025-01-29T22:03+0500
2025-01-29T22:03+0500
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Раздражительность, излишняя потливость, плохой сон, снижение веса на фоне повышенного аппетита, ухудшение памяти и внимания могут указывать на сбои в работе щитовидной железы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Анну Невольникову.Специалист добавила, что в числе симптомов сбоя в работе щитовидной железы могут наблюдаться слабость в мышцах, нарушение координации, ухудшение памяти и внимания, депрессивные состояния, апатия.В заключение она напомнила, что основная функция этого органа — выработка гормонов трийодтиронина и тироксина, необходимых для нормальных обменных процессов в организме. Щитовидная железа участвует в поддержании частоты сердечных сокращений, обеспечивает адекватную нервную возбудимость.
https://uz.sputniknews.ru/20250128/kogda-luchshe-zavtrakat-sovam-i-javoronkam-47732297.html
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мнение эксперта, здоровье
мнение эксперта, здоровье
Врач перечислила признаки нарушения работы щитовидной железы
Основная функция этого органа — выработка гормонов трийодтиронина и тироксина, необходимых для нормальных обменных процессов в организме. Щитовидная железа участвует в поддержании частоты сердечных сокращений, обеспечивает адекватную нервную возбудимость.
Раздражительность, излишняя потливость, плохой сон, снижение веса на фоне повышенного аппетита, ухудшение памяти и внимания могут указывать на сбои в работе щитовидной железы, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Анну Невольникову.
"Если у человека наблюдаются плохое настроение, раздражительность, чрезмерная потливость, плохой сон и бледность кожных покровов — то это могут симптомы, указывающие на сбои в работе щитовидной железы. Также поводом для обращения к врачу-эндокринологу могут быть такие явления, как частые запоры, снижение веса на фоне повышенного аппетита, тремор конечностей и сбои в работе сердца, скачки артериального давления", — перечислила она.
Специалист добавила, что в числе симптомов сбоя в работе щитовидной железы могут наблюдаться слабость в мышцах, нарушение координации, ухудшение памяти и внимания, депрессивные состояния, апатия.
В заключение она напомнила, что основная функция этого органа — выработка гормонов трийодтиронина и тироксина, необходимых для нормальных обменных процессов в организме. Щитовидная железа участвует в поддержании частоты сердечных сокращений, обеспечивает адекватную нервную возбудимость.