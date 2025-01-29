https://uz.sputniknews.ru/20250129/priznaki-narusheniya-raboty-schitovidnoy-jelezy-47742590.html

Врач перечислила признаки нарушения работы щитовидной железы

Врач перечислила признаки нарушения работы щитовидной железы

Sputnik Узбекистан

Основная функция этого органа — выработка гормонов трийодтиронина и тироксина, необходимых для нормальных обменных процессов в организме. Щитовидная железа... 29.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-29T22:03+0500

2025-01-29T22:03+0500

2025-01-29T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1d/47742229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e51b3716f157904aeea0bb8ac715025.jpg

Раздражительность, излишняя потливость, плохой сон, снижение веса на фоне повышенного аппетита, ухудшение памяти и внимания могут указывать на сбои в работе щитовидной железы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Анну Невольникову.Специалист добавила, что в числе симптомов сбоя в работе щитовидной железы могут наблюдаться слабость в мышцах, нарушение координации, ухудшение памяти и внимания, депрессивные состояния, апатия.В заключение она напомнила, что основная функция этого органа — выработка гормонов трийодтиронина и тироксина, необходимых для нормальных обменных процессов в организме. Щитовидная железа участвует в поддержании частоты сердечных сокращений, обеспечивает адекватную нервную возбудимость.

https://uz.sputniknews.ru/20250128/kogda-luchshe-zavtrakat-sovam-i-javoronkam-47732297.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, здоровье