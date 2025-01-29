https://uz.sputniknews.ru/20250129/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novoelizavetovku-v-dnr-47746289.html
СВО: Российские бойцы освободили Новоелизаветовку в ДНР
СВО: Российские бойцы освободили Новоелизаветовку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить в результате активных действий группировки войск "Центр".
2025-01-29T17:15+0500
2025-01-29T17:15+0500
2025-01-29T17:15+0500
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Новоелизаветовка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Новоелизаветовка — небольшое село к западу от Селидово. Контроль над ним позволит не только расширить плацдарм российских войск к юго-западу от Красноармейска, но и обойти укрепления ВСУ, расположенные севернее линии Украинка – Новоелизаветовка – Надеждинка – Котляровка. Это даст возможность не только укрепить фланги плацдарма, но и развивать наступление дальше на запад.Помимо этого, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям трех механизированных и егерской бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки.Противник в зоне ответственности группировки потерял:
https://uz.sputniknews.ru/20250128/dvurechnaya-xarkovskaya-oblast-osvobojdeniye-47735881.html
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сво россия бойцы освобождение населенный пункт днр
сво россия бойцы освобождение населенный пункт днр
СВО: Российские бойцы освободили Новоелизаветовку в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить в результате активных действий группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Российские войска взяли под контроль село Новоелизаветовка в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Новоелизаветовка — небольшое село к западу от Селидово. Контроль над ним позволит не только расширить плацдарм российских войск к юго-западу от Красноармейска, но и обойти укрепления ВСУ, расположенные севернее линии Украинка – Новоелизаветовка – Надеждинка – Котляровка. Это даст возможность не только укрепить фланги плацдарма, но и развивать наступление дальше на запад.
Помимо этого, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям трех механизированных и егерской бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки.
Противник в зоне ответственности группировки потерял:
около 520 солдат убитыми и ранеными;
семь боевых бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113;
пять орудий полевой артиллерии;
американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.