https://uz.sputniknews.ru/20250129/v-rishtane-ferganskoy-oblasti-poyavitsya-muzey-istorii-keramiki-47741753.html
В Риштане Ферганской области появится Музей истории керамики
В Риштане Ферганской области появится Музей истории керамики
Sputnik Узбекистан
В нем будут использовать информационные технологии при организации экспозиций, а также обучать молодежь гончарному делу
2025-01-29T12:08+0500
2025-01-29T12:08+0500
2025-01-29T15:22+0500
культура
музей
история
керамика риштана
ферганская область
постановление
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В городе Риштане Ферганской области Узбекистана появится Музей истории керамики. Это определено в соответствующем постановлении правительства, сообщает Минюст. Основные задачи музея: В настоящее время создана рабочая группа, которой предстоит разработать и утвердить концепцию музея, а также наладить его деятельность. Здание для музея будет готово 1 апреля. Дата открытия пока не известна.
ферганская область
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риштан ферганская область музей история керамика
риштан ферганская область музей история керамика
В Риштане Ферганской области появится Музей истории керамики
12:08 29.01.2025 (обновлено: 15:22 29.01.2025)
В нем будут использовать информационные технологии при организации экспозиций, а также обучать молодежь гончарному делу.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
В городе Риштане Ферганской области Узбекистана появится Музей истории керамики. Это определено в соответствующем постановлении правительства, сообщает
Минюст.
выявление, сбор и хранение музейных предметов и коллекций;
осуществление культурной, просветительской, научной и образовательной деятельности;
обучение молодежи гончарному искусству на основе традиции "наставник-ученик";
объективное отображение богатого культурного наследия гончарного искусства и его роли в истории человечества;
широкое использование современных информационных технологий при организации экспозиций;
налаживание взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными музеями в сфере организации выставок.
В настоящее время создана рабочая группа, которой предстоит разработать и утвердить концепцию музея, а также наладить его деятельность.
Здание для музея будет готово 1 апреля. Дата открытия пока не известна.