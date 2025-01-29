https://uz.sputniknews.ru/20250129/v-rishtane-ferganskoy-oblasti-poyavitsya-muzey-istorii-keramiki-47741753.html

В Риштане Ферганской области появится Музей истории керамики

В Риштане Ферганской области появится Музей истории керамики

Sputnik Узбекистан

В нем будут использовать информационные технологии при организации экспозиций, а также обучать молодежь гончарному делу

2025-01-29T12:08+0500

2025-01-29T12:08+0500

2025-01-29T15:22+0500

культура

музей

история

керамика риштана

ферганская область

постановление

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В городе Риштане Ферганской области Узбекистана появится Музей истории керамики. Это определено в соответствующем постановлении правительства, сообщает Минюст. Основные задачи музея: В настоящее время создана рабочая группа, которой предстоит разработать и утвердить концепцию музея, а также наладить его деятельность. Здание для музея будет готово 1 апреля. Дата открытия пока не известна.

ферганская область

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риштан ферганская область музей история керамика