https://uz.sputniknews.ru/20250130/investitsii-uzbekistana-v-evraziyskom-regione-za-75-let-vyrosli-v-45-raz-47656342.html

Инвестиции Узбекистана в Евразийском регионе за 7,5 лет выросли в 45 раз

Инвестиции Узбекистана в Евразийском регионе за 7,5 лет выросли в 45 раз

Sputnik Узбекистан

Узбекистан интересуют производства: страна вкладывала деньги в автомобили, электрооборудование и текстильную продукцию

2025-01-30T18:40+0500

2025-01-30T18:40+0500

2025-02-04T13:08+0500

инфографика

узбекистан

инвестиции

евразия

казахстан

таджикистан

кыргызстан

экономика

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С 2016 года по первое полугодие 2024-го объем инвестиций Узбекистана в страны Евразийского региона увеличился в 45 раз, сообщается в докладе Евразийского банка развития.Так, только с 2022 года вложения республики в государства региона выросли почти в 7 раз, до $167 млн.К концу указанного периода у Узбекистана в Евразии насчитывалось 8 инвестиционных проектов. В разрезе стран Центральной Азии капиталовложения республики больше всего шли в Казахстан (77,5%), а также в Таджикистан и Кыргызстан. Узбекистан интересуют производства: страна вкладывала деньги в автомобили, электрооборудование и текстильную продукцию.Подробнее о цифрах – в инфографике Sputnik Узбекистан.При этом Узбекистан является активным получателем инвестиций из стран Евразийского региона. Согласно докладу ЕАБР, на конец первого полугодия 2024 года объем прямых иностранных инвестиций в республику составил $10,2 млрд. В основном страны вкладываются в сырьевой сектор экономики Узбекистана.Основным поставщиком инвестиций для Узбекистана являлась Россия, на которую приходилось $9,8 млрд вложений. На конец указанного периода на территории страны осуществлялись 24 российских инвестиционных проекта.

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