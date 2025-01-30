https://uz.sputniknews.ru/20250130/komu-nelzya-est-orexi-47757040.html

Врач: кому нельзя есть орехи

Врач: кому нельзя есть орехи

Sputnik Узбекистан

Гастроэнтеролог рекомендует вымачивать орехи, чтобы снизить риски

2025-01-30T22:04+0500

2025-01-30T22:04+0500

2025-01-30T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

питание

орехи

аллергия

заболевания

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1e/47758519_0:75:1333:825_1920x0_80_0_0_07b14bd545b809450b1e92dca0dbcc22.jpg

Орехи нужно употреблять с осторожностью людям, склонным к аллергии и заболеваниям ЖКТ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову. Она пояснила, что вымачивание за счет активации фермента фитазы помогает снизить содержание фитиновой кислоты, мешающей усвоению полезных веществ.По словам специалиста, исключить кедровые орехи из рациона следует при кишечных расстройствах, язвенных заболеваниях, кожных болезнях, а также лицам с индивидуальной непереносимостью.Остальные орехи нельзя есть людям с аллергией на них, заключила Сухорукова.

https://uz.sputniknews.ru/20250129/priznaki-narusheniya-raboty-schitovidnoy-jelezy-47742590.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач орехи риски снижение