https://uz.sputniknews.ru/20250130/komu-nelzya-est-orexi-47757040.html
Врач: кому нельзя есть орехи
Врач: кому нельзя есть орехи
Sputnik Узбекистан
Гастроэнтеролог рекомендует вымачивать орехи, чтобы снизить риски
2025-01-30T22:04+0500
2025-01-30T22:04+0500
2025-01-30T22:04+0500
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Орехи нужно употреблять с осторожностью людям, склонным к аллергии и заболеваниям ЖКТ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову. Она пояснила, что вымачивание за счет активации фермента фитазы помогает снизить содержание фитиновой кислоты, мешающей усвоению полезных веществ.По словам специалиста, исключить кедровые орехи из рациона следует при кишечных расстройствах, язвенных заболеваниях, кожных болезнях, а также лицам с индивидуальной непереносимостью.Остальные орехи нельзя есть людям с аллергией на них, заключила Сухорукова.
https://uz.sputniknews.ru/20250129/priznaki-narusheniya-raboty-schitovidnoy-jelezy-47742590.html
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врач орехи риски снижение
врач орехи риски снижение
Врач: кому нельзя есть орехи
Гастроэнтеролог рекомендует вымачивать орехи, чтобы снизить риски.
Орехи нужно употреблять с осторожностью людям, склонным к аллергии и заболеваниям ЖКТ, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
"Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом. Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь", — сказала Сухорукова.
Она пояснила, что вымачивание за счет активации фермента фитазы помогает снизить содержание фитиновой кислоты, мешающей усвоению полезных веществ.
По словам специалиста, исключить кедровые орехи из рациона следует при кишечных расстройствах, язвенных заболеваниях, кожных болезнях, а также лицам с индивидуальной непереносимостью.
Остальные орехи нельзя есть людям с аллергией на них, заключила Сухорукова.