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https://uz.sputniknews.ru/20250130/kulturu-uzbekistana-predstavili-v-ryazani-47765798.html
Культуру Узбекистана представили в Рязани — фото
Культуру Узбекистана представили в Рязани — фото
Sputnik Узбекистан
Мероприятие прошло в рамках реализации проекта "Мода с Акцентом"
2025-01-30T16:30+0500
2025-01-30T16:52+0500
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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Узбекскую культуру представили в Рязани. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала председатель узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" Зулайхо Кадирова. В Рязанском художественном училище им. Г. К. Вагнера состоялся первый этап проекта "Мода с Акцентом" — победителя российского конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2025 года.Речь шла о богатом культурном и историческом наследии Узбекистана, музыкальном, танцевальном и художественно-прикладном искусстве республики.Участники узнали, что символизируют орнаменты традиционного головного убора тюбетейки, ознакомились с экспозицией выставки ремесленников, организованной при содействии посольства Узбекистана, насладились звучанием национального музыкального инструмента дойры и получили мастер-класс по узбекскому танцу.Актив узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" с администрацией и педсоветом училища разработал план мероприятий, способствующих синтезу культур узбекского и русского народов. В программе — творческие встречи, мастер-классы и выставки для любителей живописи и дизайна.Такое сотрудничество позволит его участникам глубже понять и оценить культурные особенности друг друга, развивать дружеские и профессиональные связи, укреплять международные культурно-гуманитарные отношения.Для справки: Президентский Фонд культурных инициатив — российская некоммерческая организация, созданная по инициативе главы РФ Владимира Путина в целях поддержки на конкурсной основе проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Указ о создании фонда подписан 17 мая 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20241119/nazarbekov-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-rf-v-sfere-kultury-vyshlo-na-novyy-uroven-46693789.html
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культура узбекистан рязань проект
культура узбекистан рязань проект

Культуру Узбекистана представили в Рязани — фото

16:30 30.01.2025 (обновлено: 16:52 30.01.2025)
© Узбекская НКА "Алмаз" Узбекская НКА "Алмаз" в Рязани
Узбекская НКА Алмаз в Рязани - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2025
© Узбекская НКА "Алмаз"
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Эксклюзив
Мероприятие прошло в рамках реализации проекта "Мода с Акцентом".
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Узбекскую культуру представили в Рязани. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала председатель узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" Зулайхо Кадирова.
В Рязанском художественном училище им. Г. К. Вагнера состоялся первый этап проекта "Мода с Акцентом" — победителя российского конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2025 года.
Речь шла о богатом культурном и историческом наследии Узбекистана, музыкальном, танцевальном и художественно-прикладном искусстве республики.
Участники узнали, что символизируют орнаменты традиционного головного убора тюбетейки, ознакомились с экспозицией выставки ремесленников, организованной при содействии посольства Узбекистана, насладились звучанием национального музыкального инструмента дойры и получили мастер-класс по узбекскому танцу.
© Узбекская НКА "Алмаз"
Узбекская НКА Алмаз в Рязани - Sputnik Узбекистан
1/4
© Узбекская НКА "Алмаз"
© Узбекская НКА "Алмаз"
Узбекская НКА Алмаз в Рязани - Sputnik Узбекистан
2/4
© Узбекская НКА "Алмаз"
© Узбекская НКА "Алмаз"
Узбекская НКА Алмаз в Рязани - Sputnik Узбекистан
3/4
© Узбекская НКА "Алмаз"
© Узбекская НКА "Алмаз"
Узбекская НКА Алмаз в Рязани - Sputnik Узбекистан
4/4
© Узбекская НКА "Алмаз"
1/4
© Узбекская НКА "Алмаз"
2/4
© Узбекская НКА "Алмаз"
3/4
© Узбекская НКА "Алмаз"
4/4
© Узбекская НКА "Алмаз"
Актив узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" с администрацией и педсоветом училища разработал план мероприятий, способствующих синтезу культур узбекского и русского народов. В программе — творческие встречи, мастер-классы и выставки для любителей живописи и дизайна.
Такое сотрудничество позволит его участникам глубже понять и оценить культурные особенности друг друга, развивать дружеские и профессиональные связи, укреплять международные культурно-гуманитарные отношения.
Для справки: Президентский Фонд культурных инициатив — российская некоммерческая организация, созданная по инициативе главы РФ Владимира Путина в целях поддержки на конкурсной основе проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Указ о создании фонда подписан 17 мая 2021 года.
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