Культуру Узбекистана представили в Рязани — фото

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Узбекскую культуру представили в Рязани. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала председатель узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" Зулайхо Кадирова. В Рязанском художественном училище им. Г. К. Вагнера состоялся первый этап проекта "Мода с Акцентом" — победителя российского конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2025 года.Речь шла о богатом культурном и историческом наследии Узбекистана, музыкальном, танцевальном и художественно-прикладном искусстве республики.Участники узнали, что символизируют орнаменты традиционного головного убора тюбетейки, ознакомились с экспозицией выставки ремесленников, организованной при содействии посольства Узбекистана, насладились звучанием национального музыкального инструмента дойры и получили мастер-класс по узбекскому танцу.Актив узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" с администрацией и педсоветом училища разработал план мероприятий, способствующих синтезу культур узбекского и русского народов. В программе — творческие встречи, мастер-классы и выставки для любителей живописи и дизайна.Такое сотрудничество позволит его участникам глубже понять и оценить культурные особенности друг друга, развивать дружеские и профессиональные связи, укреплять международные культурно-гуманитарные отношения.Для справки: Президентский Фонд культурных инициатив — российская некоммерческая организация, созданная по инициативе главы РФ Владимира Путина в целях поддержки на конкурсной основе проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Указ о создании фонда подписан 17 мая 2021 года.
Мероприятие прошло в рамках реализации проекта "Мода с Акцентом".
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Узбекскую культуру представили в Рязани. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала председатель узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" Зулайхо Кадирова.
В Рязанском художественном училище им. Г. К. Вагнера состоялся первый этап проекта "Мода с Акцентом" — победителя российского конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2025 года.
Речь шла о богатом культурном и историческом наследии Узбекистана, музыкальном, танцевальном и художественно-прикладном искусстве республики.
Участники узнали, что символизируют орнаменты традиционного головного убора тюбетейки, ознакомились с экспозицией выставки ремесленников, организованной при содействии посольства Узбекистана, насладились звучанием национального музыкального инструмента дойры и получили мастер-класс по узбекскому танцу.
Актив узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" с администрацией и педсоветом училища разработал план мероприятий, способствующих синтезу культур узбекского и русского народов. В программе — творческие встречи, мастер-классы и выставки для любителей живописи и дизайна.
Такое сотрудничество позволит его участникам глубже понять и оценить культурные особенности друг друга, развивать дружеские и профессиональные связи, укреплять международные культурно-гуманитарные отношения.
Для справки: Президентский Фонд культурных инициатив — российская некоммерческая организация, созданная по инициативе главы РФ Владимира Путина в целях поддержки на конкурсной основе проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Указ о создании фонда подписан 17 мая 2021 года.