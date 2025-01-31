https://uz.sputniknews.ru/20250131/almaty-zasedanie-evraziyskogo-mejpravsoveta-47766128.html

В Алматы прошло заседание Евразийского Межправсовета — видео

В Алматы прошло заседание Евразийского Межправсовета — видео

Sputnik Узбекистан

Главы правительств стран пятерки рассматривают перспективы наращивания интеграционного взаимодействия, макроэкономическую ситуацию и продвижение совместных проектов

2025-01-31T14:26+0500

2025-01-31T14:26+0500

2025-01-31T15:16+0500

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В Алматы прошло заседание Евразийского Межправсовета.Помимо глав правительств государств-членов Союза: Казахстана, России, Беларуси, Армении и Кыргызстана, в нем участвовали представители государств-наблюдателей при ЕАЭС — первый вице-президент Ирана, премьеры Узбекистана и Кубы, а также приглашенных государств — Азербайджана и Таджикистана.Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции организовано в узком и расширенном составах, охватила широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества. Главы правительств стран пятерки рассмотрели перспективы наращивания интеграционного взаимодействия, макроэкономическую ситуацию и продвижение совместных проектов.

алматы

казахстан

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