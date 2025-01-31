https://uz.sputniknews.ru/20250131/almaty-zasedanie-evraziyskogo-mejpravsoveta-47766128.html
В Алматы прошло заседание Евразийского Межправсовета — видео
В Алматы прошло заседание Евразийского Межправсовета — видео
Sputnik Узбекистан
Главы правительств стран пятерки рассматривают перспективы наращивания интеграционного взаимодействия, макроэкономическую ситуацию и продвижение совместных проектов
2025-01-31T14:26+0500
2025-01-31T14:26+0500
2025-01-31T15:16+0500
прямая трансляция
видео
алматы
казахстан
заседание
еаэс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1f/47777811_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_5c270903a3e055e695c7b5c2349cf80a.jpg
В Алматы прошло заседание Евразийского Межправсовета.Помимо глав правительств государств-членов Союза: Казахстана, России, Беларуси, Армении и Кыргызстана, в нем участвовали представители государств-наблюдателей при ЕАЭС — первый вице-президент Ирана, премьеры Узбекистана и Кубы, а также приглашенных государств — Азербайджана и Таджикистана.Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции организовано в узком и расширенном составах, охватила широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества. Главы правительств стран пятерки рассмотрели перспективы наращивания интеграционного взаимодействия, макроэкономическую ситуацию и продвижение совместных проектов.
алматы
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1f/47777811_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_74d76453195444717a6b471e3fe76106.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
алматы заседание евразийский межправсовет
алматы заседание евразийский межправсовет
В Алматы прошло заседание Евразийского Межправсовета — видео
14:26 31.01.2025 (обновлено: 15:16 31.01.2025)
Главы правительств стран пятерки рассматривают перспективы наращивания интеграционного взаимодействия, макроэкономическую ситуацию и продвижение совместных проектов.
В Алматы прошло заседание Евразийского Межправсовета.
Помимо глав правительств государств-членов Союза: Казахстана, России, Беларуси, Армении и Кыргызстана, в нем участвовали представители государств-наблюдателей при ЕАЭС — первый вице-президент Ирана, премьеры Узбекистана и Кубы, а также приглашенных государств — Азербайджана и Таджикистана.
Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции организовано в узком и расширенном составах, охватила широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества.
Главы правительств стран пятерки рассмотрели перспективы наращивания интеграционного взаимодействия, макроэкономическую ситуацию и продвижение совместных проектов.