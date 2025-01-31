https://uz.sputniknews.ru/20250131/skolko-passajirov-vospolzovalis-uslugami-tashkentskogo-metro-za-poslednie-5-let-47777360.html
Сколько пассажиров воспользовались услугами ташкентского метро за последние 5 лет
Сколько пассажиров воспользовались услугами ташкентского метро за последние 5 лет
Sputnik Узбекистан
В 2024 году Ташкентский метрополитен перевез рекордное количество пассажиров – более 270 млн человек.
2025-01-31T14:45+0500
2025-01-31T14:45+0500
2025-01-31T14:51+0500
инфографика
метро
ташкент
статистика
пассажиры
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Ташкентский метрополитен в прошлом году перевез рекордное количество пассажиров — 270,3 миллиона человек. Об этом говорят данные, представленные министерством транспорта республики.По информации ведомства, этот показатель на 98,3 миллиона (или 57,2%) превышает данные 2023 года. В министерстве считают, что стремительный рост пассажиропотока связан с развитием и модернизацией метрополитена, в том числе за счет строительства новых станций и расширения сети метро, улучшения сервиса и комфорта поездок, а также повышения пропускной способности линий. Динамика пассажиропотока представлена в инфографике Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20250101/v-metro-tashkenta-pribyli-tri-novyx-poezda--kogda-nachnut-kursirovat-47410879.html
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метро ташкент пассажиры инфографика метрополитен
метро ташкент пассажиры инфографика метрополитен
Сколько пассажиров воспользовались услугами ташкентского метро за последние 5 лет
14:45 31.01.2025 (обновлено: 14:51 31.01.2025)
В 2024 году ташкентский метрополитен перевез рекордное количество пассажиров — более 270 млн человек.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Ташкентский метрополитен в прошлом году перевез рекордное количество пассажиров — 270,3 миллиона человек. Об этом говорят данные, представленные министерством транспорта республики.
По информации ведомства, этот показатель на 98,3 миллиона (или 57,2%) превышает данные 2023 года.
"Это свидетельствует о динамичном развитии городской транспортной системы и росте популярности метрополитена среди жителей и гостей столицы", — отметили в Минтрансе.
В министерстве считают, что стремительный рост пассажиропотока связан с развитием и модернизацией метрополитена, в том числе за счет строительства новых станций и расширения сети метро, улучшения сервиса и комфорта поездок, а также повышения пропускной способности линий.
Динамика пассажиропотока представлена в инфографике Sputnik Узбекистан.