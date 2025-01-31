https://uz.sputniknews.ru/20250131/uzbekistan-azerbaydjan-mogut-razreshit-ispolzovat-id-karty-dlya-poezdok-grajdan-47775120.html
Узбекистан и Азербайджан могут разрешить использовать ID-карты для поездок граждан
Узбекистан и Азербайджан могут разрешить использовать ID-карты для поездок граждан
Sputnik Узбекистан
Ожидается, что принятие этого решения позволит интенсифицировать торгово-экономические, культурные и туристические связи между двумя странами.
2025-01-31T11:55+0500
2025-01-31T11:55+0500
2025-01-31T11:59+0500
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загранпаспорт
граница
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан рассматривают возможность использования биометрических паспортов вместо загранпаспортов для поездок между двумя странами. Об этом шла речь в ходе онлайн-переговоров между представителями УВВиОГ Узбекистана и Государственной миграционной службы Азербайджана с участием сотрудников консульских и правовых департаментов МИД обеих стран, сообщает ИА "Дунё".По мнению сторон, данный шаг упростит передвижение граждан, укрепит двусторонние отношения и расширит сотрудничество в области миграционной политики. Если решение будет принято, то поездки в обе страны с применением биометрических ID-карт будут более удобными и позволят гражданам обеих стран пересекать границу без необходимости оформления заграничного паспорта.Ожидается, что принятие этого решения позволит интенсифицировать торгово-экономические, культурные и туристические связи между двумя странами.Стоит отметить, что в сентябре 2023 года возможность взаимно пересекать государственную границу по биометрическим паспортам разрешили гражданам Узбекистан и Кыргызстана.
https://uz.sputniknews.ru/20230901/grajdanye-uzbekistan-kyrgyzstan-peresecheniye-granitsa-id-karta-38483818.html
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загранпаспорт узбекистан азербайджан id-карта мид
загранпаспорт узбекистан азербайджан id-карта мид
Узбекистан и Азербайджан могут разрешить использовать ID-карты для поездок граждан
11:55 31.01.2025 (обновлено: 11:59 31.01.2025)
Ожидается, что принятие этого решения позволит интенсифицировать торгово-экономические, культурные и туристические связи между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан рассматривают возможность использования биометрических паспортов вместо загранпаспортов для поездок между двумя странами.
Об этом шла речь в ходе онлайн-переговоров между представителями УВВиОГ Узбекистана и Государственной миграционной службы Азербайджана с участием сотрудников консульских и правовых департаментов МИД обеих стран, сообщает
ИА "Дунё".
"Обсуждена возможность признания биометрических ID-карт в качестве документа для пересечения границ Узбекистана и Азербайджана", — говорится в сообщении.
По мнению сторон, данный шаг упростит передвижение граждан, укрепит двусторонние отношения и расширит сотрудничество в области миграционной политики.
Если решение будет принято, то поездки в обе страны с применением биометрических ID-карт будут более удобными и позволят гражданам обеих стран пересекать границу без необходимости оформления заграничного паспорта.
Ожидается, что принятие этого решения позволит интенсифицировать торгово-экономические, культурные и туристические связи между двумя странами.
Стоит отметить, что в сентябре 2023 года возможность взаимно пересекать государственную границу по биометрическим паспортам разрешили гражданам Узбекистан и Кыргызстана.