https://uz.sputniknews.ru/20250131/uzbekistan-azerbaydjan-mogut-razreshit-ispolzovat-id-karty-dlya-poezdok-grajdan-47775120.html

Узбекистан и Азербайджан могут разрешить использовать ID-карты для поездок граждан

Узбекистан и Азербайджан могут разрешить использовать ID-карты для поездок граждан

Sputnik Узбекистан

Ожидается, что принятие этого решения позволит интенсифицировать торгово-экономические, культурные и туристические связи между двумя странами.

2025-01-31T11:55+0500

2025-01-31T11:55+0500

2025-01-31T11:59+0500

узбекистан

id-карта

азербайджан

загранпаспорт

граница

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан рассматривают возможность использования биометрических паспортов вместо загранпаспортов для поездок между двумя странами. Об этом шла речь в ходе онлайн-переговоров между представителями УВВиОГ Узбекистана и Государственной миграционной службы Азербайджана с участием сотрудников консульских и правовых департаментов МИД обеих стран, сообщает ИА "Дунё".По мнению сторон, данный шаг упростит передвижение граждан, укрепит двусторонние отношения и расширит сотрудничество в области миграционной политики. Если решение будет принято, то поездки в обе страны с применением биометрических ID-карт будут более удобными и позволят гражданам обеих стран пересекать границу без необходимости оформления заграничного паспорта.Ожидается, что принятие этого решения позволит интенсифицировать торгово-экономические, культурные и туристические связи между двумя странами.Стоит отметить, что в сентябре 2023 года возможность взаимно пересекать государственную границу по биометрическим паспортам разрешили гражданам Узбекистан и Кыргызстана.

https://uz.sputniknews.ru/20230901/grajdanye-uzbekistan-kyrgyzstan-peresecheniye-granitsa-id-karta-38483818.html

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