https://uz.sputniknews.ru/20230901/grajdanye-uzbekistan-kyrgyzstan-peresecheniye-granitsa-id-karta-38483818.html

Граждане Узбекистана и Кыргызстана могут пересекать границу с ID-картами

Граждане Узбекистана и Кыргызстана могут пересекать границу с ID-картами

Ни с одной из стран не налажен порядок взаимных поездок по ID-картам. Кыргызстан стал первой страной. 01.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-01T13:00+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. С сегодняшнего дня граждане Узбекистана и Кыргызстана могут пересекать границу с ID-картами, сообщает МИД Узбекистана. Теперь граждане Узбекистана и Кыргызстана посредством идентификационной ID-карты могут въехать, передвигаться и пребывать на территории двух стран до 60 дней.Узбекистанцы могут въезжать, выезжать и проезжать транзитом через территорию Кыргызской Республики в другие государства биометрическим паспортом для выезда за границу.Данная мера облегчит жизнь гражданам, проживающим в Сохском, Шахимарданском, Чунгаринском районах, которые являются эксклавами, закончится бюрократия при пересечении границы.Ни с одной из стран не налажен порядок взаимных поездок по ID-картам. Кыргызстан стал первой страной.Напомним, Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики о взаимных поездках граждан (г.Бишкек, 27 января 2023 года) вступил в силу 25 августа 2023 года.

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узбекистан, кыргызстан, граница, госграница, id-карта, паспорт, биометрический паспорт, гражданин узбекистана, соглашение