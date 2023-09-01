https://uz.sputniknews.ru/20230901/grajdanye-uzbekistan-kyrgyzstan-peresecheniye-granitsa-id-karta-38483818.html
Граждане Узбекистана и Кыргызстана могут пересекать границу с ID-картами
Граждане Узбекистана и Кыргызстана могут пересекать границу с ID-картами
Ни с одной из стран не налажен порядок взаимных поездок по ID-картам. Кыргызстан стал первой страной. 01.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-01T13:00+0500
2023-09-01T13:00+0500
2023-09-01T13:49+0500
узбекистан
кыргызстан
граница
госграница
id-карта
паспорт
биометрический паспорт
гражданин узбекистана
соглашение
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. С сегодняшнего дня граждане Узбекистана и Кыргызстана могут пересекать границу с ID-картами, сообщает МИД Узбекистана. Теперь граждане Узбекистана и Кыргызстана посредством идентификационной ID-карты могут въехать, передвигаться и пребывать на территории двух стран до 60 дней.Узбекистанцы могут въезжать, выезжать и проезжать транзитом через территорию Кыргызской Республики в другие государства биометрическим паспортом для выезда за границу.Данная мера облегчит жизнь гражданам, проживающим в Сохском, Шахимарданском, Чунгаринском районах, которые являются эксклавами, закончится бюрократия при пересечении границы.Ни с одной из стран не налажен порядок взаимных поездок по ID-картам. Кыргызстан стал первой страной.Напомним, Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики о взаимных поездках граждан (г.Бишкек, 27 января 2023 года) вступил в силу 25 августа 2023 года.
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узбекистан, кыргызстан, граница, госграница, id-карта, паспорт, биометрический паспорт, гражданин узбекистана, соглашение
узбекистан, кыргызстан, граница, госграница, id-карта, паспорт, биометрический паспорт, гражданин узбекистана, соглашение
Граждане Узбекистана и Кыргызстана могут пересекать границу с ID-картами
13:00 01.09.2023 (обновлено: 13:49 01.09.2023)
Ни с одной из стран не налажен порядок взаимных поездок по ID-картам. Кыргызстан стал первой страной.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
С сегодняшнего дня граждане Узбекистана и Кыргызстана могут пересекать границу с ID-картами, сообщает МИД Узбекистана
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"...практическое использование идентификационных ID-карт для въезда, выезда, транзитного проезда, передвижения и пребывания на территории двух стран осуществляется, по взаимному согласию, с 00:00 часов 1 сентября 2023 года", — говорится в сообщении.
Теперь граждане Узбекистана и Кыргызстана посредством идентификационной ID-карты могут въехать, передвигаться и пребывать на территории двух стран до 60 дней.
Узбекистанцы могут въезжать, выезжать и проезжать транзитом через территорию Кыргызской Республики в другие государства биометрическим паспортом для выезда за границу.
Данная мера
облегчит жизнь гражданам, проживающим в Сохском, Шахимарданском, Чунгаринском районах, которые являются эксклавами, закончится бюрократия при пересечении границы.
Ни с одной из стран не налажен порядок взаимных поездок по ID-картам. Кыргызстан стал первой страной.
Напомним, Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики о взаимных поездках граждан (г.Бишкек, 27 января 2023 года) вступил в силу 25 августа 2023 года.