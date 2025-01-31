https://uz.sputniknews.ru/20250131/uzbekistan-i-kyrgyzstan-budut-obmenivatsya-osujdennymi-zakon-47778999.html

Узбекистан и Кыргызстан будут обмениваться осужденными — закон

Узбекистан и Кыргызстан будут обмениваться осужденными — закон

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане отбывают наказание 42 кыргызстанца, а в Кыргызстане — 97 узбекистанцев. Теперь все эти граждане будут дальше отбывать наказание у себя на родине.

2025-01-31T16:15+0500

2025-01-31T16:15+0500

2025-01-31T16:15+0500

узбекистан

кыргызстан

сенат олий мажлиса узбекистана

олий мажлис

осужденные

обмен

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан произведут обмен осужденными гражданами. Закон о ратификации договора об этом принят на заседании Законодательной палатой Олий Мажлиса Узбекистана. Ранее аналогичный закон одобрил Жогорку Кенеш Кыргызстана.Стоит отметить, что договор между странами о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания на родине был подписан в июле 2024 года в Ташкенте в рамках визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова.Заместитель генерального прокурора Кыргызстана Умуткан Конкубаева проинформировала депутатов о том, что в Узбекистане отбывают наказание 42 кыргызстанца, а в Кыргызстане — 97 узбекистанцев. Теперь все эти граждане будут дальше отбывать наказание у себя на родине. Документ регулирует такие вопросы, как покрытие расходов, связанных с передачей осужденных, механизм урегулирования споров, языки официального общения между сторонами и другие. В соответствии с соглашением, центральными органами, ответственными за его исполнение, являются генеральные прокуратуры Узбекистана и Кыргызстана.Законопроект был принят депутатами в третьем чтении и направлен в Сенат.

https://uz.sputniknews.ru/20241217/osujdennym-uzbekistantsam-dadut-pravo-obschatsya-s-blizkimi-po-videosvyazi-47152422.html

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