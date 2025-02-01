https://uz.sputniknews.ru/20250201/biznesmeny-uzbekistana-pakistana-realizuyut-novye-proekty-v-kakix-sferax-47783252.html
Бизнесмены Узбекистана и Пакистана планируют новые проекты – в каких сферах
Бизнесмены Узбекистана и Пакистана планируют новые проекты – в каких сферах
Sputnik Узбекистан
В Федерации торгово-промышленных палат Пакистана состоялись бизнес-форум и переговоры в формате G2B и B2B с участием делегации Узбекистана во главе с послом и председателем Торгово-промышленной палаты.
2025-02-01T10:08+0500
2025-02-01T10:08+0500
2025-02-01T10:18+0500
бизнес-форум
пакистан
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переговоры
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Предприниматели Пакистана и Узбекистана договорились о реализации новых совместных проектов в сферах текстильной, кожевенной и шерстяной переработки, строительных материалов, транспортной логистики и фармацевтики, сообщает ИА "Дунё".В Федерации торгово-промышленных палат Пакистана состоялись бизнес-форум и переговоры в формате G2B и B2B с участием делегации Узбекистана во главе с послом Алишером Тухтаевым и председателем Торгово-промышленной палаты Давроном Вахобовым.Всего в мероприятии приняли участие более 100 представителей бизнеса обеих стран.В ходе форума председатель федерации Атиф Шейх Икрам отметил, что сотрудничество между представителями бизнес-кругов двух государств открывает новую эру в торгово-экономических отношениях.По его словам, развитие сотрудничества между государственным и частным секторами и постоянное укрепление диалога между бизнес-кругами способствуют укреплению экономических связей и дальнейшему расширению торговых контактов, улучшению инвестиционного климата в обеих странах, созданию доверительных и удобных условий для взаимной торговли. В ходе мероприятия бизнесмены из Пакистана и Узбекистана достигли соглашений о реализации новых совместных проектов в сферах текстильной, кожевенной и шерстяной переработки, строительных материалов, транспортной логистики и фармацевтики.Председатель ТПП Даврон Вахабов пригласил пакистанских предпринимателей посетить выставку "Made in Uzbekistan", которая пройдет 11 – 13 февраля в городе Лахоре, и в рамках этого мероприятия предложил провести встречи с представителями бизнес-кругов из Узбекистана для обсуждения перспектив сотрудничества.Также принято решение о создании "Офиса торговых представителей" в городах Лахоре и Карачи, с целью увеличения объема экспорта узбекской промышленной продукции в Пакистан.
https://uz.sputniknews.ru/20250119/pakistanskaya-farmkompaniya-uzbekistan-novyy-investproekt-47612525.html
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пакистан бизнес-форум узбекистан тпп текстиль кожа фармацевтика
пакистан бизнес-форум узбекистан тпп текстиль кожа фармацевтика
Бизнесмены Узбекистана и Пакистана планируют новые проекты – в каких сферах
10:08 01.02.2025 (обновлено: 10:18 01.02.2025)
В Федерации торгово-промышленных палат Пакистана состоялись бизнес-форум и переговоры в формате G2B и B2B с участием делегации Узбекистана во главе с послом и председателем Торгово-промышленной палаты.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Предприниматели Пакистана и Узбекистана договорились о реализации новых совместных проектов в сферах текстильной, кожевенной и шерстяной переработки, строительных материалов, транспортной логистики и фармацевтики, сообщает ИА "Дунё".
В Федерации торгово-промышленных палат Пакистана состоялись бизнес-форум и переговоры в формате G2B и B2B с участием делегации Узбекистана во главе с послом Алишером Тухтаевым и председателем Торгово-промышленной палаты Давроном Вахобовым.
Всего в мероприятии приняли участие более 100 представителей бизнеса обеих стран.
В ходе форума председатель федерации Атиф Шейх Икрам отметил, что сотрудничество между представителями бизнес-кругов двух государств открывает новую эру в торгово-экономических отношениях.
По его словам, развитие сотрудничества между государственным и частным секторами и постоянное укрепление диалога между бизнес-кругами способствуют укреплению экономических связей и дальнейшему расширению торговых контактов, улучшению инвестиционного климата в обеих странах, созданию доверительных и удобных условий для взаимной торговли.
"Нам необходимо совместно работать для укрепления стратегического партнерства и достижения общего экономического процветания", — подчеркнул председатель.
В ходе мероприятия бизнесмены из Пакистана и Узбекистана достигли соглашений о реализации новых совместных проектов в сферах текстильной, кожевенной и шерстяной переработки, строительных материалов, транспортной логистики и фармацевтики.
Председатель ТПП Даврон Вахабов пригласил пакистанских предпринимателей посетить выставку "Made in Uzbekistan", которая пройдет 11 – 13 февраля в городе Лахоре, и в рамках этого мероприятия предложил провести встречи с представителями бизнес-кругов из Узбекистана для обсуждения перспектив сотрудничества.
Также принято решение о создании "Офиса торговых представителей" в городах Лахоре и Карачи, с целью увеличения объема экспорта узбекской промышленной продукции в Пакистан.