https://uz.sputniknews.ru/20250201/biznesmeny-uzbekistana-pakistana-realizuyut-novye-proekty-v-kakix-sferax-47783252.html

Бизнесмены Узбекистана и Пакистана планируют новые проекты – в каких сферах

Бизнесмены Узбекистана и Пакистана планируют новые проекты – в каких сферах

Sputnik Узбекистан

В Федерации торгово-промышленных палат Пакистана состоялись бизнес-форум и переговоры в формате G2B и B2B с участием делегации Узбекистана во главе с послом и председателем Торгово-промышленной палаты.

2025-02-01T10:08+0500

2025-02-01T10:08+0500

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бизнес-форум

пакистан

узбекистан

переговоры

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Предприниматели Пакистана и Узбекистана договорились о реализации новых совместных проектов в сферах текстильной, кожевенной и шерстяной переработки, строительных материалов, транспортной логистики и фармацевтики, сообщает ИА "Дунё".В Федерации торгово-промышленных палат Пакистана состоялись бизнес-форум и переговоры в формате G2B и B2B с участием делегации Узбекистана во главе с послом Алишером Тухтаевым и председателем Торгово-промышленной палаты Давроном Вахобовым.Всего в мероприятии приняли участие более 100 представителей бизнеса обеих стран.В ходе форума председатель федерации Атиф Шейх Икрам отметил, что сотрудничество между представителями бизнес-кругов двух государств открывает новую эру в торгово-экономических отношениях.По его словам, развитие сотрудничества между государственным и частным секторами и постоянное укрепление диалога между бизнес-кругами способствуют укреплению экономических связей и дальнейшему расширению торговых контактов, улучшению инвестиционного климата в обеих странах, созданию доверительных и удобных условий для взаимной торговли. В ходе мероприятия бизнесмены из Пакистана и Узбекистана достигли соглашений о реализации новых совместных проектов в сферах текстильной, кожевенной и шерстяной переработки, строительных материалов, транспортной логистики и фармацевтики.Председатель ТПП Даврон Вахабов пригласил пакистанских предпринимателей посетить выставку "Made in Uzbekistan", которая пройдет 11 – 13 февраля в городе Лахоре, и в рамках этого мероприятия предложил провести встречи с представителями бизнес-кругов из Узбекистана для обсуждения перспектив сотрудничества.Также принято решение о создании "Офиса торговых представителей" в городах Лахоре и Карачи, с целью увеличения объема экспорта узбекской промышленной продукции в Пакистан.

https://uz.sputniknews.ru/20250119/pakistanskaya-farmkompaniya-uzbekistan-novyy-investproekt-47612525.html

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