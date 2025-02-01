https://uz.sputniknews.ru/20250201/pervoe-zasedanie-soveta-natskoordinatorov-po-konsultativnym-vstrecham-sostoyalos-v-tashkente-47784251.html
Первое заседание Совета нацкоординаторов по Консультативным встречам состоялось в Ташкенте
Первое заседание Совета нацкоординаторов по Консультативным встречам состоялось в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте собрались Министры иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
2025-02-01T11:18+0500
2025-02-01T11:18+0500
2025-02-01T11:22+0500
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министр
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В МИД Узбекистана состоялось первое заседание Совета национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.По информации министерства, в заседании участвовали представители внешнеполитических ведомств Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана.Участников заседания приветствовал Первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжон Аълоев.В рамках встречи состоялись презентация Концепции председательства Узбекистана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году, а также обсуждение проекта Графика совместных мероприятий, планируемых к проведению в течение текущего года.В завершение переговоров участники выразили особую значимость и необходимость продолжения тесного сотрудничества для успешной организации и проведения всех запланированных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в Седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году.
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мид узбекистан казахстан таджикистан кыргызстан туркменистан
Первое заседание Совета нацкоординаторов по Консультативным встречам состоялось в Ташкенте
11:18 01.02.2025 (обновлено: 11:22 01.02.2025)
В Ташкенте собрались Министры иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
В МИД Узбекистана состоялось первое заседание Совета национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает
пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
По информации министерства, в заседании участвовали представители внешнеполитических ведомств Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана.
Участников заседания приветствовал Первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжон Аълоев.
В рамках встречи состоялись презентация Концепции председательства Узбекистана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году, а также обсуждение проекта Графика совместных мероприятий, планируемых к проведению в течение текущего года.
"Стороны отметили своевременность и результативность проведения в Ташкенте первого заседания Совета национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии", – отметили в МИД
В завершение переговоров участники выразили особую значимость и необходимость продолжения тесного сотрудничества для успешной организации и проведения всех запланированных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в Седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году.