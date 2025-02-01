https://uz.sputniknews.ru/20250201/pervoe-zasedanie-soveta-natskoordinatorov-po-konsultativnym-vstrecham-sostoyalos-v-tashkente-47784251.html

Первое заседание Совета нацкоординаторов по Консультативным встречам состоялось в Ташкенте

Первое заседание Совета нацкоординаторов по Консультативным встречам состоялось в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте собрались Министры иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

2025-02-01T11:18+0500

2025-02-01T11:18+0500

2025-02-01T11:22+0500

узбекистан

мид узбекистана

центральная азия

казахстан

таджикистан

кыргызстан

туркменистан

министр

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В МИД Узбекистана состоялось первое заседание Совета национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.По информации министерства, в заседании участвовали представители внешнеполитических ведомств Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана.Участников заседания приветствовал Первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжон Аълоев.В рамках встречи состоялись презентация Концепции председательства Узбекистана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году, а также обсуждение проекта Графика совместных мероприятий, планируемых к проведению в течение текущего года.В завершение переговоров участники выразили особую значимость и необходимость продолжения тесного сотрудничества для успешной организации и проведения всех запланированных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в Седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году.

узбекистан

центральная азия

казахстан

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