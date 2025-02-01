https://uz.sputniknews.ru/20250201/rossiyskie-voennye-osvobodili-krymskoe-dnr-47786936.html

Российские военные освободили населенный пункт Крымское в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Крымское в ДНР

Sputnik Узбекистан

Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино ДНР.

2025-02-01T15:44+0500

2025-02-01T15:44+0500

2025-02-01T15:44+0500

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Крымское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства, также нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино Донецкой Народной Республики. На данном направлении противник потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

https://uz.sputniknews.ru/20250128/vsu-stolknulis-s-sereznoy-problemoy-na-peredovoy-47732561.html

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