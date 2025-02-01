https://uz.sputniknews.ru/20250201/rossiyskie-voennye-osvobodili-krymskoe-dnr-47786936.html
Российские военные освободили населенный пункт Крымское в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Крымское в ДНР
Sputnik Узбекистан
Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино ДНР.
2025-02-01T15:44+0500
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2025-02-01T15:44+0500
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Крымское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства, также нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино Донецкой Народной Республики. На данном направлении противник потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.
https://uz.sputniknews.ru/20250128/vsu-stolknulis-s-sereznoy-problemoy-na-peredovoy-47732561.html
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днр сво россия украина вс рф минобороны рф
Российские военные освободили населенный пункт Крымское в ДНР
Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино ДНР.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Крымское в ДНР, сообщило
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По информации оборонного ведомства, также нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино Донецкой Народной Республики.
На данном направлении противник потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.