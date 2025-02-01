https://uz.sputniknews.ru/20250201/v-germanii-dopuskayut-chto-podryv-severnyx-potokov-mog-byt-soglasovan-47788035.html

В Германии допустили, что подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Берлином

В Германии допустили, что подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Берлином

Sputnik Узбекистан

Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф уверен, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США.

2025-02-01T17:40+0500

2025-02-01T17:40+0500

2025-02-01T18:24+0500

германия

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северный поток

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джо байден

сша

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. Об этом пишет РИА Новости.В ходе панельной дискуссии в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ученый отметил, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США.По его словам, новые газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", стоимость которых исчисляется миллиардами, взорвали, чтобы дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию. Когда президент США Джо Байден открыто заявил об этом, федеральный канцлер Олаф Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа, отметил профессор.Профессор также полагает, что нанесение ущерба экономике Германии, последующая рецессия и падение благосостояния были задуманы США и получили одобрение Берлина.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://uz.sputniknews.ru/20230308/times-zapad-znaet-sponsora-teraktov-na-severnyx-potokax-32733549.html

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