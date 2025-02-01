https://uz.sputniknews.ru/20250201/v-germanii-dopuskayut-chto-podryv-severnyx-potokov-mog-byt-soglasovan-47788035.html
В Германии допустили, что подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Берлином
В Германии допустили, что подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Берлином
Sputnik Узбекистан
Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф уверен, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США.
2025-02-01T17:40+0500
2025-02-01T17:40+0500
2025-02-01T18:24+0500
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. Об этом пишет РИА Новости.В ходе панельной дискуссии в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ученый отметил, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США.По его словам, новые газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", стоимость которых исчисляется миллиардами, взорвали, чтобы дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию. Когда президент США Джо Байден открыто заявил об этом, федеральный канцлер Олаф Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа, отметил профессор.Профессор также полагает, что нанесение ущерба экономике Германии, последующая рецессия и падение благосостояния были задуманы США и получили одобрение Берлина.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://uz.sputniknews.ru/20230308/times-zapad-znaet-sponsora-teraktov-na-severnyx-potokax-32733549.html
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германия подрыв "северный поток" шольц байден сша профессор вольф
германия подрыв "северный поток" шольц байден сша профессор вольф
В Германии допустили, что подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Берлином
17:40 01.02.2025 (обновлено: 18:24 01.02.2025)
Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф уверен, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. Об этом пишет РИА Новости
.
В ходе панельной дискуссии в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ученый отметил, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США.
По его словам, новые газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", стоимость которых исчисляется миллиардами, взорвали, чтобы дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию. Когда президент США Джо Байден открыто заявил об этом, федеральный канцлер Олаф Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа, отметил профессор.
"Поэтому я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров", - заявил он в своем докладе, который презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов
Профессор также полагает, что нанесение ущерба экономике Германии, последующая рецессия и падение благосостояния были задуманы США и получили одобрение Берлина.
"Судя по всему, нынешнее федеральное правительство принимает решения США, даже если они противоречат интересам нашей страны", - добавил он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.