https://uz.sputniknews.ru/20230308/times-zapad-znaet-sponsora-teraktov-na-severnyx-potokax-32733549.html
Times: Запад знает спонсора терактов на "Северных потоках"
Times: Запад знает спонсора терактов на "Северных потоках"
В подрывах виновна некая частная компания из Украины.
2023-03-08T16:23+0500
2023-03-08T16:23+0500
2023-03-08T16:23+0500
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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. Западная разведка выяснила, кто является спонсором подрывов на "Северных потоках", пишет Times. Об этом сообщает РИА Новости.Взрывы устроила украинская частная компания. Авторы утверждают, что киевский режим не причастен к диверсиям.По данным СМИ, информация о виновнике взрывов на российских трубопроводах появилась через неделю после ЧП. При этом в ноябре глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрем заявил, что на тот момент виновного еще не нашли.Напомним, 26 сентября теракты произошли на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации властей Дании и Швеции, были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке-1" и одна на "Северном потоке-2" в районе острова Борнхольм.Читайте также:Назло всему миру: Запад продолжает грызть антироссийский кактусДиректор ЦРУ: Иран не собирается создавать ядерное оружие
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times запад знает спонсора терактов на северных потоках статья кто виноват в подрывах на северных потоках северный поток взрыв виновные кто устроил организовал кому выгодно запад европа сша дания швеция новости политики новость
times запад знает спонсора терактов на северных потоках статья кто виноват в подрывах на северных потоках северный поток взрыв виновные кто устроил организовал кому выгодно запад европа сша дания швеция новости политики новость
Times: Запад знает спонсора терактов на "Северных потоках"
В подрывах трубопроводах виновна некая частная компания из Украины, которая не связана с правительством Зеленского.
ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik.
Западная разведка выяснила, кто является спонсором подрывов на "Северных потоках", пишет Times. Об этом сообщает РИА Новости
.
Взрывы устроила украинская частная компания. Авторы утверждают, что киевский режим не причастен к диверсиям.
"Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связано с правительством <...> Зеленского, циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не раскрывается", - написано в статье.
По данным СМИ, информация о виновнике взрывов на российских трубопроводах появилась через неделю после ЧП. При этом в ноябре глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрем заявил, что на тот момент виновного еще не нашли.
Напомним, 26 сентября теракты произошли на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации властей Дании и Швеции, были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке-1" и одна на "Северном потоке-2" в районе острова Борнхольм.