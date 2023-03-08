https://uz.sputniknews.ru/20230308/times-zapad-znaet-sponsora-teraktov-na-severnyx-potokax-32733549.html

Times: Запад знает спонсора терактов на "Северных потоках"

Times: Запад знает спонсора терактов на "Северных потоках"

В подрывах виновна некая частная компания из Украины.

2023-03-08T16:23+0500

2023-03-08T16:23+0500

2023-03-08T16:23+0500

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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. Западная разведка выяснила, кто является спонсором подрывов на "Северных потоках", пишет Times. Об этом сообщает РИА Новости.Взрывы устроила украинская частная компания. Авторы утверждают, что киевский режим не причастен к диверсиям.По данным СМИ, информация о виновнике взрывов на российских трубопроводах появилась через неделю после ЧП. При этом в ноябре глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрем заявил, что на тот момент виновного еще не нашли.Напомним, 26 сентября теракты произошли на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации властей Дании и Швеции, были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке-1" и одна на "Северном потоке-2" в районе острова Борнхольм.Читайте также:Назло всему миру: Запад продолжает грызть антироссийский кактусДиректор ЦРУ: Иран не собирается создавать ядерное оружие

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