https://uz.sputniknews.ru/20250201/v-poslednie-gody-v-mire-rastet-epidemiya-xolery-47788973.html

В последние годы в мире растет эпидемия холеры – ВОЗ

В последние годы в мире растет эпидемия холеры – ВОЗ

Sputnik Узбекистан

Высокая динамика роста зафиксирована преимущественно в регионе Восточного Средиземноморья.

2025-02-01T18:55+0500

2025-02-01T18:55+0500

2025-02-01T19:03+0500

холера

воз

эпидемия

нигерия

южный судан

африка

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году число случаев заболевания холерой в мире значительно возросло. Об этом говорится в Telegram-канале руководителя пресс-службы Минздрава РУз Фурката Санаева.В частности, это заболевание диагностировали у почти 805 тысяч человек, проживающих в 33 странах мира. Из-за эпидемии умерло более 5 800 пациентов. Это почти на 100 тысяч больше, чем в 2023 году, и на 340 тысяч больше, чем в 2022 году.Высокая динамика роста зафиксирована преимущественно в регионе Восточного Средиземноморья. В частности, лидером по числу заболеваний стал Йемен: в прошлом году в стране было зарегистрировано более 260 тысяч новых случаев заболевания.Также распространение эпидемии усилилось в странах Африки: в Судане холера диагностирована у 51-й тысячи человек, в Демократической Республике Конго – у 31-й тысячи человек, в Эфиопии – у 27 тысяч человек, в Нигерии – более 24 тысяч человек.По мнению специалистов, эту болезнь можно взять под контроль. Кроме того, обеспечение чистой питьевой водой, соблюдение норм санитарии и гигиены остаются единственными решениями, позволяющими остановить эпидемию холеры, добавил Санаев.

https://uz.sputniknews.ru/20231005/uzbekistan-xolera-risk-zabolevaniye-ekspert-39661413.html

нигерия

южный судан

африка

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