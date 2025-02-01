https://uz.sputniknews.ru/20250201/v-poslednie-gody-v-mire-rastet-epidemiya-xolery-47788973.html
В последние годы в мире растет эпидемия холеры – ВОЗ
В последние годы в мире растет эпидемия холеры – ВОЗ
Sputnik Узбекистан
Высокая динамика роста зафиксирована преимущественно в регионе Восточного Средиземноморья.
2025-02-01T18:55+0500
2025-02-01T18:55+0500
2025-02-01T19:03+0500
холера
воз
эпидемия
нигерия
южный судан
африка
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году число случаев заболевания холерой в мире значительно возросло. Об этом говорится в Telegram-канале руководителя пресс-службы Минздрава РУз Фурката Санаева.В частности, это заболевание диагностировали у почти 805 тысяч человек, проживающих в 33 странах мира. Из-за эпидемии умерло более 5 800 пациентов. Это почти на 100 тысяч больше, чем в 2023 году, и на 340 тысяч больше, чем в 2022 году.Высокая динамика роста зафиксирована преимущественно в регионе Восточного Средиземноморья. В частности, лидером по числу заболеваний стал Йемен: в прошлом году в стране было зарегистрировано более 260 тысяч новых случаев заболевания.Также распространение эпидемии усилилось в странах Африки: в Судане холера диагностирована у 51-й тысячи человек, в Демократической Республике Конго – у 31-й тысячи человек, в Эфиопии – у 27 тысяч человек, в Нигерии – более 24 тысяч человек.По мнению специалистов, эту болезнь можно взять под контроль. Кроме того, обеспечение чистой питьевой водой, соблюдение норм санитарии и гигиены остаются единственными решениями, позволяющими остановить эпидемию холеры, добавил Санаев.
https://uz.sputniknews.ru/20231005/uzbekistan-xolera-risk-zabolevaniye-ekspert-39661413.html
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южный судан
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воз холера минздрав эпидемия нигерия конго эфиопии судан
воз холера минздрав эпидемия нигерия конго эфиопии судан
В последние годы в мире растет эпидемия холеры – ВОЗ
18:55 01.02.2025 (обновлено: 19:03 01.02.2025)
Высокая динамика роста зафиксирована преимущественно в регионе Восточного Средиземноморья.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
Согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году число случаев заболевания холерой в мире значительно возросло. Об этом говорится в Telegram-канале
руководителя пресс-службы Минздрава РУз Фурката Санаева.
В частности, это заболевание диагностировали у почти 805 тысяч человек, проживающих в 33 странах мира. Из-за эпидемии умерло более 5 800 пациентов. Это почти на 100 тысяч больше, чем в 2023 году, и на 340 тысяч больше, чем в 2022 году.
Высокая динамика роста зафиксирована преимущественно в регионе Восточного Средиземноморья. В частности, лидером по числу заболеваний стал Йемен: в прошлом году в стране было зарегистрировано более 260 тысяч новых случаев заболевания.
Также распространение эпидемии усилилось в странах Африки: в Судане холера диагностирована у 51-й тысячи человек, в Демократической Республике Конго – у 31-й тысячи человек, в Эфиопии – у 27 тысяч человек, в Нигерии – более 24 тысяч человек.
По мнению специалистов, эту болезнь можно взять под контроль.
"Однако фармацевтические компании практически прекратили производство вакцин против холеры из-за низкой рентабельности. Потому что большинство вспышек холеры выявляется в беднейших странах. Естественно, они не могут позволить себе закупку таких средств защиты в больших количествах", – говорится в сообщении.
Кроме того, обеспечение чистой питьевой водой, соблюдение норм санитарии и гигиены остаются единственными решениями, позволяющими остановить эпидемию холеры, добавил Санаев.