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Реабилитолог: Как избавиться от хронической боли в спине
Реабилитолог: Как избавиться от хронической боли в спине
Sputnik Узбекистан
Боль сама по себе влечет психологическое истощение, она раздражает и повышает уровень тревожности и раздражительности.
2025-02-02T22:03+0500
2025-02-02T22:03+0500
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Хронические боли в спине возникают по самым разным причинам, начиная от малоподвижного образа жизни, заканчивая возрастными дегенеративными изменениями в позвоночнике, рассказал радио Sputnik реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко.Он рекомендовал несложные упражнения, помогающие предотвратить или нивелировать хронические боли в спине.В заключение он напомнил, что здоровый образ жизни – это не только упражнения, это еще и правильное питание, хороший сон и общий биохимический чек-ап раз в год, который позволит выяснить, где есть "просадка" и отрегулировать это.
https://uz.sputniknews.ru/20250130/komu-nelzya-est-orexi-47757040.html
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реабилитолог боль спина избавление
реабилитолог боль спина избавление

Реабилитолог: Как избавиться от хронической боли в спине

22:03 02.02.2025
© Depositphotos / StockassoУсталый мужчина с болью в спине
Усталый мужчина с болью в спине - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2025
© Depositphotos / Stockasso
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Боль сама по себе влечет психологическое истощение, она раздражает и повышает уровень тревожности и раздражительности
Хронические боли в спине возникают по самым разным причинам, начиная от малоподвижного образа жизни, заканчивая возрастными дегенеративными изменениями в позвоночнике, рассказал радио Sputnik реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко.
"Последствия хронической боли в спине бывают разные. Во-первых, это ограничение подвижности, которое приводит к образованию функциональных блоков в мышцах. Во-вторых, боль сама по себе влечет психологическое истощение, она раздражает и повышает уровень тревожности и раздражительности. В-третьих, первые два фактора физиологический и психологический не могут не влиять на социальное взаимодействие. Поскольку все в теле переходит в хронику, нарушается работа внутренних органов. В организме все системно сыпется", — пояснил специалист.
Он рекомендовал несложные упражнения, помогающие предотвратить или нивелировать хронические боли в спине.
"Первое, растяжка подколенных сухожилий, когда мы лежим на спине сгибаем одну ногу и вытягиваем вверх другую, удерживая ее руками. Это упражнение будет помогать снижать напряжение с нижней части спины. Второе упражнение –"кошка-корова", на четвереньках, когда мы чередуем выгибание и прогибание спины. Это улучшает гибкость позвоночника и снимает напряжение в мышцах спины. Третье – планка, которая укрепляет переднюю мышечную линию, в частности мышцы квадрицепса. Четвертое –подъем таза. Это упражнение, стимулирующее ягодицы и тазовое дно. Пятое – наклоны в сторону и повороты туловища, укрепляющие наружные косые мышцы. Все это дает послабление хронических болей", – рассказал Бондаренко.
В заключение он напомнил, что здоровый образ жизни – это не только упражнения, это еще и правильное питание, хороший сон и общий биохимический чек-ап раз в год, который позволит выяснить, где есть "просадка" и отрегулировать это.
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