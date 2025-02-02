https://uz.sputniknews.ru/20250202/kak-izbavitsya-ot-xronicheskoy-boli-v-spine-47790655.html

Реабилитолог: Как избавиться от хронической боли в спине

Реабилитолог: Как избавиться от хронической боли в спине

Sputnik Узбекистан

Боль сама по себе влечет психологическое истощение, она раздражает и повышает уровень тревожности и раздражительности.

2025-02-02T22:03+0500

2025-02-02T22:03+0500

2025-02-02T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/10/22783027_0:120:2000:1245_1920x0_80_0_0_02814ae0a9b316f152c2f7ae2c3dbc9e.jpg

Хронические боли в спине возникают по самым разным причинам, начиная от малоподвижного образа жизни, заканчивая возрастными дегенеративными изменениями в позвоночнике, рассказал радио Sputnik реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко.Он рекомендовал несложные упражнения, помогающие предотвратить или нивелировать хронические боли в спине.В заключение он напомнил, что здоровый образ жизни – это не только упражнения, это еще и правильное питание, хороший сон и общий биохимический чек-ап раз в год, который позволит выяснить, где есть "просадка" и отрегулировать это.

https://uz.sputniknews.ru/20250130/komu-nelzya-est-orexi-47757040.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

реабилитолог боль спина избавление