https://uz.sputniknews.ru/20250202/kurganskaya-oblast-speptsialisty-uzbekistan-privlecheniye-47791775.html

Крупное предприятие Курганской области РФ намерено привлечь специалистов из Узбекистана

Крупное предприятие Курганской области РФ намерено привлечь специалистов из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы оформления необходимых документов, условия труда и проживания граждан республики

2025-02-02T18:10+0500

2025-02-02T18:10+0500

2025-02-02T18:21+0500

узбекистан

трудовая миграция

курганская область

россия

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Крупное металлопромышленное предприятие Курганской области РФ намерено привлечь специалистов из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита представителей Генерального консульства РУз в Екатеринбурге в российский регион состоялась встреча с местными работодателями. Дипломаты представили им проекты договоров о сотрудничестве.

https://uz.sputniknews.ru/20250127/primorye-uzbekistantsy-privlecheniye-na-rabotu-47701685.html

узбекистан

курганская область

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