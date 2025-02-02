https://uz.sputniknews.ru/20250202/kurganskaya-oblast-speptsialisty-uzbekistan-privlecheniye-47791775.html
Крупное предприятие Курганской области РФ намерено привлечь специалистов из Узбекистана
Крупное предприятие Курганской области РФ намерено привлечь специалистов из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы оформления необходимых документов, условия труда и проживания граждан республики
2025-02-02T18:10+0500
2025-02-02T18:10+0500
2025-02-02T18:21+0500
узбекистан
трудовая миграция
курганская область
россия
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Крупное металлопромышленное предприятие Курганской области РФ намерено привлечь специалистов из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита представителей Генерального консульства РУз в Екатеринбурге в российский регион состоялась встреча с местными работодателями. Дипломаты представили им проекты договоров о сотрудничестве.
https://uz.sputniknews.ru/20250127/primorye-uzbekistantsy-privlecheniye-na-rabotu-47701685.html
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курганская область россия предприятие специалисты узбекистан
курганская область россия предприятие специалисты узбекистан
Крупное предприятие Курганской области РФ намерено привлечь специалистов из Узбекистана
18:10 02.02.2025 (обновлено: 18:21 02.02.2025)
Стороны обсудили вопросы оформления необходимых документов, условия труда и проживания граждан республики.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Крупное металлопромышленное предприятие Курганской области РФ намерено привлечь специалистов из Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
В ходе визита представителей Генерального консульства РУз в Екатеринбурге в российский регион состоялась встреча с местными работодателями. Дипломаты представили им проекты договоров о сотрудничестве.
“Руководитель крупного металлопромышленного предприятия "Курганстальмост" Олег Черняк выразил заинтересованность в привлечении порядка 200 работников из Узбекистана”, — говорится в сообщении.