https://uz.sputniknews.ru/20250202/shavkat-mirziyoev-posetit-malayziyu-47789820.html

Шавкат Мирзиёев посетит Малайзию — дата, что в программе

Шавкат Мирзиёев посетит Малайзию — дата, что в программе

Sputnik Узбекистан

Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малазийских отношений в приоритетных направлениях и сферах.

2025-02-02T09:50+0500

2025-02-02T09:50+0500

2025-02-02T09:50+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

малайзия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/12/43931237_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d1295f0af5c78a1744e9267d779644c2.jpg

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима 4-5 февраля посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Программой пребывания в Куала-Лумпуре предусматривается проведение двусторонних переговоров с Анваром Ибрагимом, встреч с топ-менеджерами ведущих малазийских компаний, участие в работе совместного бизнес-форума и других мероприятиях.Лидеры также рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.По итогам саммита планируют принять Совместное заявление и солидный пакет соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного партнерства двух государств.В преддверии визита в Малайзии проводится целый ряд важных мероприятий, добавили в пресс-службеВ частности, уже состоялась встреча ведущих аналитических центров и исследовательских структур. В ближайшие дни пройдут презентации туристического потенциала и культурного наследия Узбекистана, форум ректоров ведущих вузов двух стран и другие мероприятия.

малайзия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев малайзия