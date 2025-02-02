Шавкат Мирзиёев посетит Малайзию — дата, что в программе
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры
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Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малазийских отношений в приоритетных направлениях и сферах.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима 4-5 февраля посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Программой пребывания в Куала-Лумпуре предусматривается проведение двусторонних переговоров с Анваром Ибрагимом, встреч с топ-менеджерами ведущих малазийских компаний, участие в работе совместного бизнес-форума и других мероприятиях.
“Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малазийских отношений дружбы и расширения практического взаимодействия, в том числе в таких приоритетных направлениях и сферах, как торговля, инвестиции, инновации, технологическая кооперация, нефтехимия, электроника, "зеленая" энергетика, "умное" сельское хозяйство, туризм и многие другие. Особое внимание будет уделено активизации культурно-гуманитарного обмена”, — говорится в сообщении.
Лидеры также рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.
По итогам саммита планируют принять Совместное заявление и солидный пакет соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного партнерства двух государств.
В преддверии визита в Малайзии проводится целый ряд важных мероприятий, добавили в пресс-службе
В частности, уже состоялась встреча ведущих аналитических центров и исследовательских структур. В ближайшие дни пройдут презентации туристического потенциала и культурного наследия Узбекистана, форум ректоров ведущих вузов двух стран и другие мероприятия.