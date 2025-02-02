Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250202/shavkat-mirziyoev-posetit-malayziyu-47789820.html
Шавкат Мирзиёев посетит Малайзию — дата, что в программе
Шавкат Мирзиёев посетит Малайзию — дата, что в программе
Sputnik Узбекистан
Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малазийских отношений в приоритетных направлениях и сферах.
2025-02-02T09:50+0500
2025-02-02T09:50+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
малайзия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/12/43931237_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d1295f0af5c78a1744e9267d779644c2.jpg
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима 4-5 февраля посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Программой пребывания в Куала-Лумпуре предусматривается проведение двусторонних переговоров с Анваром Ибрагимом, встреч с топ-менеджерами ведущих малазийских компаний, участие в работе совместного бизнес-форума и других мероприятиях.Лидеры также рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.По итогам саммита планируют принять Совместное заявление и солидный пакет соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного партнерства двух государств.В преддверии визита в Малайзии проводится целый ряд важных мероприятий, добавили в пресс-службеВ частности, уже состоялась встреча ведущих аналитических центров и исследовательских структур. В ближайшие дни пройдут презентации туристического потенциала и культурного наследия Узбекистана, форум ректоров ведущих вузов двух стран и другие мероприятия.
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/12/43931237_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_58e51c510250c3ffb96395d9673e2c6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев малайзия
шавкат мирзиёев малайзия

Шавкат Мирзиёев посетит Малайзию — дата, что в программе

09:50 02.02.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малазийских отношений в приоритетных направлениях и сферах.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима 4-5 февраля посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Программой пребывания в Куала-Лумпуре предусматривается проведение двусторонних переговоров с Анваром Ибрагимом, встреч с топ-менеджерами ведущих малазийских компаний, участие в работе совместного бизнес-форума и других мероприятиях.
“Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малазийских отношений дружбы и расширения практического взаимодействия, в том числе в таких приоритетных направлениях и сферах, как торговля, инвестиции, инновации, технологическая кооперация, нефтехимия, электроника, "зеленая" энергетика, "умное" сельское хозяйство, туризм и многие другие. Особое внимание будет уделено активизации культурно-гуманитарного обмена”, — говорится в сообщении.
Лидеры также рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.
По итогам саммита планируют принять Совместное заявление и солидный пакет соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного партнерства двух государств.
В преддверии визита в Малайзии проводится целый ряд важных мероприятий, добавили в пресс-службе
В частности, уже состоялась встреча ведущих аналитических центров и исследовательских структур. В ближайшие дни пройдут презентации туристического потенциала и культурного наследия Узбекистана, форум ректоров ведущих вузов двух стран и другие мероприятия.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0