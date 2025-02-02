https://uz.sputniknews.ru/20250202/svo-skolko-voennoslujaschix-poteryali-vsu-za-yanvar-47791259.html

СВО: сколько военнослужащих потеряли ВСУ за январь

СВО: сколько военнослужащих потеряли ВСУ за январь

Sputnik Узбекистан

Также в Минобороны РФ назвали число украинских военных, самовольно оставивших воинские части и пустившихся в бега.

2025-02-02T15:40+0500

2025-02-02T15:40+0500

2025-02-02T15:40+0500

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. ВСУ в зоне проведения СВО за январь потеряли не менее 44 520 военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.За этот же период украинские боевики лишились 64 танков, в том числе девяти танков Leopard, и самолетов Су-27 и МиГ-29.Среди уничтоженной техники, поставленной Украине странами НАТО, также:В конце января в российском военном ведомстве рассказали, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тыс. человек и выше. Так, в январе они составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805.В Минобороны РФ уточнили, что около ста тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега.При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине территориальных центров комплектования (военкоматов), уже около полугода едва достигает 30 тыс. человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности украинской армии, добавили в российском оборонном ведомстве.

https://uz.sputniknews.ru/20250201/rossiyskie-voennye-osvobodili-krymskoe-dnr-47786936.html

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