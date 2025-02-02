https://uz.sputniknews.ru/20250202/tempy-rosta-ekonomiki-stran-eaes-47790856.html

Темпы роста экономики стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых

Темпы роста экономики стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых

Sputnik Узбекистан

По предварительной оценке ЕЭК, совокупный ВВП ЕАЭС в 2024 году вырос на 4%.

2025-02-02T13:18+0500

2025-02-02T13:18+0500

2025-02-02T13:18+0500

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Второй год подряд темпы экономического роста государств-членов ЕАЭС находятся выше среднемировых., сообщает пресс-служба ЕЭК.Евразийский межправсовет рассмотрел доклад о макроэкономической ситуации в государствах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, который Евразийская экономическая комиссия ежегодно предоставляет странам ЕАЭС.Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров отметил, что новая конфигурация торговли, транспортно-логистических маршрутов, трудовой миграции и финансовых потоков в регионе наряду с активной экономической политикой послужили стимулом для экономического роста в ЕАЭС. По его словам, торговые, финансовые и производственные связи в Союзе продемонстрировали устойчивость, а экономики – возможности адаптации к новым меняющимся условиям.Министр подчеркнул, что в экономиках сложились благоприятные условия, содействующие росту и конвергенции уровней доходов. Этому способствовали достигнутые за последние два года высокие темпы экономического роста, накопление капитала, а также повышение уровня занятости. Безработица достигла исторически низкого уровня – 3%, рост инвестиций остается на высоким – более 8,2%.

https://uz.sputniknews.ru/20250201/eaes-razvivaet-evraziyskie-transportnye-koridory-eek-47779784.html

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