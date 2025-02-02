Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250202/tempy-rosta-ekonomiki-stran-eaes-47790856.html
Темпы роста экономики стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых
Темпы роста экономики стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых
Sputnik Узбекистан
По предварительной оценке ЕЭК, совокупный ВВП ЕАЭС в 2024 году вырос на 4%.
2025-02-02T13:18+0500
2025-02-02T13:18+0500
еаэс
рост экономики
ввп
еэк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_481aca8c8e487b95e340a776af88a4c5.jpg
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Второй год подряд темпы экономического роста государств-членов ЕАЭС находятся выше среднемировых., сообщает пресс-служба ЕЭК.Евразийский межправсовет рассмотрел доклад о макроэкономической ситуации в государствах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, который Евразийская экономическая комиссия ежегодно предоставляет странам ЕАЭС.Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров отметил, что новая конфигурация торговли, транспортно-логистических маршрутов, трудовой миграции и финансовых потоков в регионе наряду с активной экономической политикой послужили стимулом для экономического роста в ЕАЭС. По его словам, торговые, финансовые и производственные связи в Союзе продемонстрировали устойчивость, а экономики – возможности адаптации к новым меняющимся условиям.Министр подчеркнул, что в экономиках сложились благоприятные условия, содействующие росту и конвергенции уровней доходов. Этому способствовали достигнутые за последние два года высокие темпы экономического роста, накопление капитала, а также повышение уровня занятости. Безработица достигла исторически низкого уровня – 3%, рост инвестиций остается на высоким – более 8,2%.
https://uz.sputniknews.ru/20250201/eaes-razvivaet-evraziyskie-transportnye-koridory-eek-47779784.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_2d15ecb75c8deb2962210f049327048a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еаэс, рост экономики, ввп, еэк
еаэс, рост экономики, ввп, еэк

Темпы роста экономики стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых

13:18 02.02.2025
© ЕЭК Флаги ЕАЭС
Флаги ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2025
© ЕЭК
Подписаться
По предварительной оценке ЕЭК, совокупный ВВП ЕАЭС в 2024 году вырос на 4%.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Второй год подряд темпы экономического роста государств-членов ЕАЭС находятся выше среднемировых., сообщает пресс-служба ЕЭК.
Евразийский межправсовет рассмотрел доклад о макроэкономической ситуации в государствах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, который Евразийская экономическая комиссия ежегодно предоставляет странам ЕАЭС.
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров отметил, что новая конфигурация торговли, транспортно-логистических маршрутов, трудовой миграции и финансовых потоков в регионе наряду с активной экономической политикой послужили стимулом для экономического роста в ЕАЭС. По его словам, торговые, финансовые и производственные связи в Союзе продемонстрировали устойчивость, а экономики – возможности адаптации к новым меняющимся условиям.

“По предварительной оценке ЕЭК, совокупный ВВП ЕАЭС в 2024 году вырос на 4%, что выше среднемировых темпов роста (3,2%) и первоначальных прогнозов. Стоимостной объем взаимной торговли товарами продолжил расти в 2024 году более высокими темпами по сравнению с внешней и взаимной торговлей в других интеграционных объединениях и достигнет к 2026 году почти 100 млрд долларов США”, — говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что в экономиках сложились благоприятные условия, содействующие росту и конвергенции уровней доходов. Этому способствовали достигнутые за последние два года высокие темпы экономического роста, накопление капитала, а также повышение уровня занятости. Безработица достигла исторически низкого уровня – 3%, рост инвестиций остается на высоким – более 8,2%.
"Обеспечению устойчивого экономического развития может содействовать увеличение инвестиций в сетевые отрасли, такие как телекоммуникации, транспорт и электроэнергетика. Они должны быть направлены в первую очередь на преодоление "узких мест" в инфраструктуре, связанной с переориентацией торговых потоков, улучшение транспортной, логистической связности экономик государств-членов, поддержку трудовой мобильности", – заключил Алишеров.
Транспортный коридор Север-Юг. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2025
ЕАЭС развивает евразийские транспортные коридоры – ЕЭК
Вчера, 14:40
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0