https://uz.sputniknews.ru/20250202/tempy-rosta-ekonomiki-stran-eaes-47790856.html
Темпы роста экономики стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых
Темпы роста экономики стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых
Sputnik Узбекистан
По предварительной оценке ЕЭК, совокупный ВВП ЕАЭС в 2024 году вырос на 4%.
2025-02-02T13:18+0500
2025-02-02T13:18+0500
2025-02-02T13:18+0500
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Второй год подряд темпы экономического роста государств-членов ЕАЭС находятся выше среднемировых., сообщает пресс-служба ЕЭК.Евразийский межправсовет рассмотрел доклад о макроэкономической ситуации в государствах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, который Евразийская экономическая комиссия ежегодно предоставляет странам ЕАЭС.Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров отметил, что новая конфигурация торговли, транспортно-логистических маршрутов, трудовой миграции и финансовых потоков в регионе наряду с активной экономической политикой послужили стимулом для экономического роста в ЕАЭС. По его словам, торговые, финансовые и производственные связи в Союзе продемонстрировали устойчивость, а экономики – возможности адаптации к новым меняющимся условиям.Министр подчеркнул, что в экономиках сложились благоприятные условия, содействующие росту и конвергенции уровней доходов. Этому способствовали достигнутые за последние два года высокие темпы экономического роста, накопление капитала, а также повышение уровня занятости. Безработица достигла исторически низкого уровня – 3%, рост инвестиций остается на высоким – более 8,2%.
https://uz.sputniknews.ru/20250201/eaes-razvivaet-evraziyskie-transportnye-koridory-eek-47779784.html
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еаэс, рост экономики, ввп, еэк
еаэс, рост экономики, ввп, еэк
Темпы роста экономики стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых
По предварительной оценке ЕЭК, совокупный ВВП ЕАЭС в 2024 году вырос на 4%.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Второй год подряд темпы экономического роста государств-членов ЕАЭС находятся выше среднемировых., сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Евразийский межправсовет рассмотрел доклад о макроэкономической ситуации в государствах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, который Евразийская экономическая комиссия ежегодно предоставляет странам ЕАЭС.
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров отметил, что новая конфигурация торговли, транспортно-логистических маршрутов, трудовой миграции и финансовых потоков в регионе наряду с активной экономической политикой послужили стимулом для экономического роста в ЕАЭС. По его словам, торговые, финансовые и производственные связи в Союзе продемонстрировали устойчивость, а экономики – возможности адаптации к новым меняющимся условиям.
“По предварительной оценке ЕЭК, совокупный ВВП ЕАЭС в 2024 году вырос на 4%, что выше среднемировых темпов роста (3,2%) и первоначальных прогнозов. Стоимостной объем взаимной торговли товарами продолжил расти в 2024 году более высокими темпами по сравнению с внешней и взаимной торговлей в других интеграционных объединениях и достигнет к 2026 году почти 100 млрд долларов США”, — говорится в сообщении.
Министр подчеркнул, что в экономиках сложились благоприятные условия, содействующие росту и конвергенции уровней доходов. Этому способствовали достигнутые за последние два года высокие темпы экономического роста, накопление капитала, а также повышение уровня занятости. Безработица достигла исторически низкого уровня – 3%, рост инвестиций остается на высоким – более 8,2%.
"Обеспечению устойчивого экономического развития может содействовать увеличение инвестиций в сетевые отрасли, такие как телекоммуникации, транспорт и электроэнергетика. Они должны быть направлены в первую очередь на преодоление "узких мест" в инфраструктуре, связанной с переориентацией торговых потоков, улучшение транспортной, логистической связности экономик государств-членов, поддержку трудовой мобильности", – заключил Алишеров.