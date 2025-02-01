https://uz.sputniknews.ru/20250201/eaes-razvivaet-evraziyskie-transportnye-koridory-eek-47779784.html
ЕАЭС развивает евразийские транспортные коридоры – ЕЭК
ЕАЭС развивает евразийские транспортные коридоры – ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Евразийские транспортные коридоры – это основа транспортной инфраструктуры в Союзе, обеспечивающие формирование единого транспортного пространства и развитие транзитного потенциала ЕАЭС
2025-02-01T14:40+0500
2025-02-01T14:40+0500
2025-02-01T14:40+0500
еаэс
транспортный коридор
инфраструктура
арзыбек кожошев
маршрут
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Евразийский межправительственный совет рассмотрел Доклад за 2022 - 2024 годы о мероприятиях стран Евразийского экономического союза по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры. Об этом сообщает пресс-служба евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Было отмечено, что на долю евразийских транспортных коридоров приходится около 70% объема транзитных перевозок в ЕАЭС, что подчеркивает важность синхронизации в развитии национальных участков каждой из стран.Узбекистан намерен перенаправить через Афганистан часть транзита по коридору "Север – Юг"В докладе отмечено, что в соответствии с принятыми стратегическими документами стран "пятерки" проводится активная работа по развитию евразийских транспортных коридоров и маршрутов. При этом государства ЕАЭС принимают меры по синхронизации совместных усилий для "расшивки" участков с ограниченной пропускной способностью.Результаты анализа планируется использовать в последующей работе по координации развития транспортной инфраструктуры в ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20250123/eaeu-transport-intellektualnyye-sistemy-47659619.html
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еаэс транспортный коридор еэк инфраструктура транзит
еаэс транспортный коридор еэк инфраструктура транзит
ЕАЭС развивает евразийские транспортные коридоры – ЕЭК
Евразийские транспортные коридоры – это основа транспортной инфраструктуры в Союзе, обеспечивающие формирование единого транспортного пространства и развитие транзитного потенциала ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
Евразийский межправительственный совет рассмотрел Доклад за 2022 - 2024 годы о мероприятиях стран Евразийского экономического союза по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры. Об этом сообщает
пресс-служба евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Евразийские транспортные коридоры — это основа транспортной инфраструктуры в Союзе, обеспечивающие формирование единого транспортного пространства и развитие транзитного потенциала ЕАЭС", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Было отмечено, что на долю евразийских транспортных коридоров приходится около 70% объема транзитных перевозок в ЕАЭС, что подчеркивает важность синхронизации в развитии национальных участков каждой из стран.
В докладе отмечено, что в соответствии с принятыми стратегическими документами стран "пятерки" проводится активная работа по развитию евразийских транспортных коридоров и маршрутов. При этом государства ЕАЭС принимают меры по синхронизации совместных усилий для "расшивки" участков с ограниченной пропускной способностью.
"Тесные торговые и транспортные связи между странами ЕАЭС содействуют экономическому росту каждой из них. В этих условиях возрастает значимость евразийских транспортных коридоров как основного фактора в обеспечении внешней торговли", — уверен Арзыбек Кожошев.
Результаты анализа планируется использовать в последующей работе по координации развития транспортной инфраструктуры в ЕАЭС.