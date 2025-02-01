https://uz.sputniknews.ru/20250201/eaes-razvivaet-evraziyskie-transportnye-koridory-eek-47779784.html

ЕАЭС развивает евразийские транспортные коридоры – ЕЭК

ЕАЭС развивает евразийские транспортные коридоры – ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Евразийские транспортные коридоры – это основа транспортной инфраструктуры в Союзе, обеспечивающие формирование единого транспортного пространства и развитие транзитного потенциала ЕАЭС

2025-02-01T14:40+0500

2025-02-01T14:40+0500

2025-02-01T14:40+0500

еаэс

транспортный коридор

инфраструктура

арзыбек кожошев

маршрут

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Евразийский межправительственный совет рассмотрел Доклад за 2022 - 2024 годы о мероприятиях стран Евразийского экономического союза по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры. Об этом сообщает пресс-служба евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Было отмечено, что на долю евразийских транспортных коридоров приходится около 70% объема транзитных перевозок в ЕАЭС, что подчеркивает важность синхронизации в развитии национальных участков каждой из стран.Узбекистан намерен перенаправить через Афганистан часть транзита по коридору "Север – Юг"В докладе отмечено, что в соответствии с принятыми стратегическими документами стран "пятерки" проводится активная работа по развитию евразийских транспортных коридоров и маршрутов. При этом государства ЕАЭС принимают меры по синхронизации совместных усилий для "расшивки" участков с ограниченной пропускной способностью.Результаты анализа планируется использовать в последующей работе по координации развития транспортной инфраструктуры в ЕАЭС.

https://uz.sputniknews.ru/20250123/eaeu-transport-intellektualnyye-sistemy-47659619.html

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