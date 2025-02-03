Какие яйца полезнее — куриные или перепелиные

"Сейчас сложно найти людей, которые были бы абсолютно толерантны к любым продуктам питания. И когда мы делаем анализы на скрытую непереносимость, куриное яйцо точно выпадает из рациона человека, а вот перепелиное зачастую остается. Но есть люди, у которых индивидуальная непереносимость, и в этом случае перепелиные яйца также попадают в красную зону", — рассказала Королева.