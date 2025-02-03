https://uz.sputniknews.ru/20250203/kakie-yaytsa-poleznee--kurinye-ili-perepelinye-47795328.html
Какие яйца полезнее — куриные или перепелиные
Какие яйца полезнее — куриные или перепелиные
Sputnik Узбекистан
Врач: Любые яйца нужно обязательно подвергать термической обработке
2025-02-03T22:04+0500
2025-02-03T22:04+0500
2025-02-03T22:04+0500
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В отличие от кур, перепела — птицы "капризные" в плане питания и в качестве кормов, поэтому производители используют по большей части натуральные продукты, без всяких новаций, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.По ее словам, по этой причине перепелиные яйца полезнее.Также она рассказала, что несмотря на то, что перепелиные яйца заслужили репутацию гипоаллергенного продукта, у некоторых людей наблюдается индивидуальная непереносимость.В заключение она добавила, что любые яйца нужно обязательно подвергать термической обработке.
https://uz.sputniknews.ru/20250202/kak-izbavitsya-ot-xronicheskoy-boli-v-spine-47790655.html
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яйца польза врач
Какие яйца полезнее — куриные или перепелиные
Врач: Любые яйца нужно обязательно подвергать термической обработке.
В отличие от кур, перепела — птицы "капризные" в плане питания и в качестве кормов, поэтому производители используют по большей части натуральные продукты, без всяких новаций, рассказала
радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
По ее словам, по этой причине перепелиные яйца полезнее.
"Перепелиное яйцо содержит всю гамму полезных компонентов: витамины А, Е и D, минералы, жирные кислоты, аминокислоты. Белок перепелиного яйца чуть более калорийный, чем куриный. Но эти калории будут поддерживать работоспособность и дадут как раз ту самую энергию, которая важна для нас человеческого организма. Пять перепелиных яиц вполне заменят одно куриное", — пояснила она.
Также она рассказала, что несмотря на то, что перепелиные яйца заслужили репутацию гипоаллергенного продукта, у некоторых людей наблюдается индивидуальная непереносимость.
"Сейчас сложно найти людей, которые были бы абсолютно толерантны к любым продуктам питания. И когда мы делаем анализы на скрытую непереносимость, куриное яйцо точно выпадает из рациона человека, а вот перепелиное зачастую остается. Но есть люди, у которых индивидуальная непереносимость, и в этом случае перепелиные яйца также попадают в красную зону", — рассказала Королева.
В заключение она добавила, что любые яйца нужно обязательно подвергать термической обработке.