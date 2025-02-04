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На сколько повысился уровень инфляции в январе в Узбекистане
На сколько повысился уровень инфляции в январе в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
В январе 2025 года сводный индекс потребительских цен в республике составил 100,7%, что на 0,1 пункта выше январских показателей прошлого года.
2025-02-04T18:40+0500
2025-02-04T18:40+0500
2025-02-04T18:40+0500
инфографика
узбекистан
инфляция
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За первый месяц 2024 года уровень инфляции в Узбекистане повысился на 0,7%.По данным Агентства статистики, в январе цены на товары выросли на 0,6%, а на услуги — на 1,1%.Для проведения наблюдения за изменением потребительских цен был выбран набор из 420 продовольственных и непродовольственных товаров и 90 услуг.За 12 месяцев, с февраля 2024 года по январь 2025 года, инфляция выросла на 9,9%.По итогам январского заседания, ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5% для удержания инфляции. “Согласно обновленным прогнозам, к концу 2025 года общая инфляция ожидается на уровне 7-8%”, — было отмечено в информации Центробанка.Изменение уровня инфляции в январе — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан инфляция потребительские цены
узбекистан инфляция потребительские цены
На сколько повысился уровень инфляции в январе в Узбекистане
В январе 2025 года сводный индекс потребительских цен в республике составил 100,7%, что на 0,1 пункта выше январских показателей прошлого года.
За первый месяц 2024 года уровень инфляции в Узбекистане повысился на 0,7%.
По данным Агентства статистики, в январе цены на товары выросли на 0,6%, а на услуги — на 1,1%.
Для проведения наблюдения за изменением потребительских цен был выбран набор из 420 продовольственных и непродовольственных товаров и 90 услуг.
За 12 месяцев, с февраля 2024 года по январь 2025 года, инфляция выросла на 9,9%.
По итогам январского заседания, ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5% для удержания инфляции.
“Согласно обновленным прогнозам, к концу 2025 года общая инфляция ожидается на уровне 7-8%”, — было отмечено в информации Центробанка.
Изменение уровня инфляции в январе — в инфографике Sputnik Узбекистан.