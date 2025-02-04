https://uz.sputniknews.ru/20250204/it-park-uzbekistana-russoft-sotrudnichestvo-47819599.html

IT-парк Узбекистана и российское объединение разработчиков "Руссофт" планируют создать СП

IT-парк Узбекистана и российское объединение разработчиков "Руссофт" планируют создать СП

Sputnik Узбекистан

В соответствии с подписанным соглашением, стороны также будут реализовывать проекты в сфере IT и бизнес-услуг

2025-02-04T13:10+0500

2025-02-04T13:10+0500

2025-02-04T13:10+0500

it-технологии

узбекистан

россия

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. IT-парк Узбекистана будет сотрудничать с ассоциацией "Руссофт" в создании совместных предприятий, сообщает Торгпредство РФ в Узбекистане. Ташкент посетила бизнес-миссия 9 российских ИТ-компаний, которые провели переговоры с потенциальными узбекскими партнерами.Российская сторона презентовала свои программные продукты, поделилась экспертизой и успешными проектами, реализованными на других рынках. Особый интерес со стороны узбекских партнеров был проявлен к решениям в области контроля эффективности сотрудников, инженерному программному обеспечению, продуктам для сферы электронной коммерции. Соглашение направлено на развитие сотрудничества ИТ-компаний двух стран. Стороны намерены работать над созданием совместных предприятий и реализацией проектов в сфере ИТ и бизнес-услуг.

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