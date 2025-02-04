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https://uz.sputniknews.ru/20250204/lavrov-kommentariy-situatsiya-blijniy-vostok-47829125.html
Лавров: Что может решить проблемы на Ближнем Востоке
Лавров: Что может решить проблемы на Ближнем Востоке
Sputnik Узбекистан
Москва стабильно выступает за создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с утвержденной СБ ООН формулой.
2025-02-04T15:50+0500
2025-02-04T17:19+0500
россия
дискуссионный клуб "валдай"
мид рф
сергей лавров
ближний восток
политика
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Создание палестинского государства — ключ к решению многочисленных проблем Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".Москва стабильно выступает за создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с утвержденной СБ ООН формулой.Также дипломат рассказал о проблемах в реализации перемирия между ХАМАС и Израилем.Он сообщил, что Москва получает соответствующие сигналы.Он отметил, что Израиль, не стесняясь, продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан.Кроме того, по словам Лаврова, появляется "много заслуживающих доверия утечек, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, еще и взятие под свой полный контроль северо-западного берега реки Иордан".Также Сергей Лавров прокомментировал попытки Запада отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии.По его мнению, они вряд ли продиктованы добрыми намерениями.Он сообщил, что Москва видит проблемы у новой власти Сирии, которую воплощает сейчас лидер Ахмад аш-Шараа."В Сирии, конечно, большие проблемы, в том числе, проблема у той власти, которую воплощает сейчас лидер Ахмад аш-Шараа, и с теми группами, которые входили в состав этой структуры и между которыми после смены власти в Сирии не очень заладился диалог и понимание. Там еще требуется тоже очень активно и конструктивно, не пытаясь набирать геополитические очки, а думая о будущем сирийского народа, содействовать национальному диалогу. Для этого необходимо объединение усилий всех внешних игроков", — заявил Лавров.
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лавров ближний восток проблемы решение
лавров ближний восток проблемы решение

Лавров: Что может решить проблемы на Ближнем Востоке

15:50 04.02.2025 (обновлено: 17:19 04.02.2025)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Москва стабильно выступает за создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с утвержденной СБ ООН формулой.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Создание палестинского государства — ключ к решению многочисленных проблем Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".
"Ключ ко всем многочисленным (ближневосточным) проблемам все-таки в создании палестинского государства. На эту тему приняты многочисленные резолюции Генеральной ассамблеи ООН, Совета безопасности. Двухгосударственное решение подтверждают все внешние игроки, включая администрацию Байдена. Администрация Трампа, по-моему, пока четко еще позицию на это счет не изложила", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Москва стабильно выступает за создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с утвержденной СБ ООН формулой.
Также дипломат рассказал о проблемах в реализации перемирия между ХАМАС и Израилем.
Он сообщил, что Москва получает соответствующие сигналы.

“Уже сейчас мы получаем сигналы, что проблемы со вторым этапом (перемирия — ред.) будут и уже, наверное, начались, потому что из правящих кругов Израиля такие посылы раздаются, мол, не все нас устраивает в том, как ХАМАС выполнил свои обязательства по первому этапу, поэтому мы ничего не исключаем”, — сказал Лавров.

Он отметил, что Израиль, не стесняясь, продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан.
Кроме того, по словам Лаврова, появляется "много заслуживающих доверия утечек, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, еще и взятие под свой полный контроль северо-западного берега реки Иордан".

"В планах же Израиля, как пишут эксперты и никто этого не опровергает, все-таки остаться в ливанской территории. Конечно, сирийские Голаны теперь, с приходом Дональда Трампа, который в первую каденцию провозгласил их частью Израиля, тоже можно считать потерянной землей, с точки зрения арабо-израильского полноценного устойчивого урегулирования", — добавил глава МИД РФ.

Также Сергей Лавров прокомментировал попытки Запада отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии.
По его мнению, они вряд ли продиктованы добрыми намерениями.
"Попытки отстранить от процесса внешнего сопровождения сирийского урегулирования Россию, Китай, Иран едва ли продиктованы добрыми намерениями, а все-таки вскрывают замыслы Запада оттеснить своих конкурентов на второстепенные позиции", — сказал министр.
Он сообщил, что Москва видит проблемы у новой власти Сирии, которую воплощает сейчас лидер Ахмад аш-Шараа.
"В Сирии, конечно, большие проблемы, в том числе, проблема у той власти, которую воплощает сейчас лидер Ахмад аш-Шараа, и с теми группами, которые входили в состав этой структуры и между которыми после смены власти в Сирии не очень заладился диалог и понимание. Там еще требуется тоже очень активно и конструктивно, не пытаясь набирать геополитические очки, а думая о будущем сирийского народа, содействовать национальному диалогу. Для этого необходимо объединение усилий всех внешних игроков", — заявил Лавров.
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