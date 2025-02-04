https://uz.sputniknews.ru/20250204/lavrov-kommentariy-situatsiya-blijniy-vostok-47829125.html

Лавров: Что может решить проблемы на Ближнем Востоке

Лавров: Что может решить проблемы на Ближнем Востоке

Sputnik Узбекистан

Москва стабильно выступает за создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с утвержденной СБ ООН формулой.

2025-02-04T15:50+0500

2025-02-04T15:50+0500

2025-02-04T17:19+0500

россия

дискуссионный клуб "валдай"

мид рф

сергей лавров

ближний восток

политика

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Создание палестинского государства — ключ к решению многочисленных проблем Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".Москва стабильно выступает за создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с утвержденной СБ ООН формулой.Также дипломат рассказал о проблемах в реализации перемирия между ХАМАС и Израилем.Он сообщил, что Москва получает соответствующие сигналы.Он отметил, что Израиль, не стесняясь, продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан.Кроме того, по словам Лаврова, появляется "много заслуживающих доверия утечек, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, еще и взятие под свой полный контроль северо-западного берега реки Иордан".Также Сергей Лавров прокомментировал попытки Запада отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии.По его мнению, они вряд ли продиктованы добрыми намерениями.Он сообщил, что Москва видит проблемы у новой власти Сирии, которую воплощает сейчас лидер Ахмад аш-Шараа."В Сирии, конечно, большие проблемы, в том числе, проблема у той власти, которую воплощает сейчас лидер Ахмад аш-Шараа, и с теми группами, которые входили в состав этой структуры и между которыми после смены власти в Сирии не очень заладился диалог и понимание. Там еще требуется тоже очень активно и конструктивно, не пытаясь набирать геополитические очки, а думая о будущем сирийского народа, содействовать национальному диалогу. Для этого необходимо объединение усилий всех внешних игроков", — заявил Лавров.

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