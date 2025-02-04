https://uz.sputniknews.ru/20250204/press-tsentre-sputnik-novye-podxody-zanyatost-uzbekistan-47824809.html
В пресс-центре Sputnik обсудят новые подходы к обеспечению занятости в Узбекистане
В пресс-центре Sputnik обсудят новые подходы к обеспечению занятости в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Спикер расскажет о привлечении граждан к предпринимательству и повышении доходов населения
2025-02-04T12:00+0500
2025-02-04T12:00+0500
2025-02-04T12:00+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
занятость населения
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 5 февраля в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Новые подходы к обеспечению занятости населения в Узбекистане".Участник:Президент Узбекистана подписал постановление "О мерах по обеспечению занятости населения и сокращению бедности в 2025 году". Речь пойдет о новых подходах, которые, в соответствии с документом, внедрят для обеспечения занятости, привлечения к предпринимательству и повышения доходов населения.Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центр sputnik занятость узбекистан предпринимательство
пресс-центр sputnik занятость узбекистан предпринимательство
В пресс-центре Sputnik обсудят новые подходы к обеспечению занятости в Узбекистане
Спикер расскажет о привлечении граждан к предпринимательству и повышении доходов населения.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 5 февраля в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Новые подходы к обеспечению занятости населения в Узбекистане".
заместитель руководителя департамента министерства занятости и сокращения бедности РУз Мухтор Шоназаров.
Президент Узбекистана подписал постановление "О мерах по обеспечению занятости населения и сокращению бедности в 2025 году". Речь пойдет о новых подходах, которые, в соответствии с документом, внедрят для обеспечения занятости, привлечения к предпринимательству и повышения доходов населения.
Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com,
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.