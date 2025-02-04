https://uz.sputniknews.ru/20250204/uzbekistan-ispolzovaniye-sistema-zaschita-dannyye-rossiya-47831962.html

В госструктурах Узбекистана появится российская система защиты данных

В госструктурах Узбекистана появится российская система защиты данных

Sputnik Узбекистан

В республике сертифицировали комплекс "Стахановец". Его также используют для мониторинга и контроля работы сотрудников в некоммерческих организациях и бизнесе

2025-02-04T18:10+0500

2025-02-04T18:10+0500

2025-02-04T18:10+0500

узбекистан

россия

it-технологии

сотрудничество

информационная безопасность

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане будут использовать российскую систему "Стахановец" для защиты от утечек данных и мониторинга персонала (DLP) резидента Сколково (Группа ВЭБ.РФ).Она получила одобрение Национальной системы сертификации РУз.Сертификат соответствия подтверждает, что программное обеспечение соответствует требованиям национальных стандартов и его можно использовать не только в коммерческих, но и в госорганизациях, а также в бизнесе.Руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда "Сколково" Игорь Бирюков рассказал, что решение компании – это не просто информационная безопасность, а ИT-решение с большими возможностями как контроля действий сотрудников, глубокого управления правами доступа, так и контроля каналов передачи данных."В последние годы мы наблюдаем новые функции по автоматическому расследованию инцидентов в информационных системах", — отметил он.

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