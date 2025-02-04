https://uz.sputniknews.ru/20250204/uzbekistan-ispolzovaniye-sistema-zaschita-dannyye-rossiya-47831962.html
В госструктурах Узбекистана появится российская система защиты данных
В госструктурах Узбекистана появится российская система защиты данных
Sputnik Узбекистан
В республике сертифицировали комплекс "Стахановец". Его также используют для мониторинга и контроля работы сотрудников в некоммерческих организациях и бизнесе
2025-02-04T18:10+0500
2025-02-04T18:10+0500
2025-02-04T18:10+0500
узбекистан
россия
it-технологии
сотрудничество
информационная безопасность
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане будут использовать российскую систему "Стахановец" для защиты от утечек данных и мониторинга персонала (DLP) резидента Сколково (Группа ВЭБ.РФ).Она получила одобрение Национальной системы сертификации РУз.Сертификат соответствия подтверждает, что программное обеспечение соответствует требованиям национальных стандартов и его можно использовать не только в коммерческих, но и в госорганизациях, а также в бизнесе.Руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда "Сколково" Игорь Бирюков рассказал, что решение компании – это не просто информационная безопасность, а ИT-решение с большими возможностями как контроля действий сотрудников, глубокого управления правами доступа, так и контроля каналов передачи данных."В последние годы мы наблюдаем новые функции по автоматическому расследованию инцидентов в информационных системах", — отметил он.
узбекистан
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия система защита данных
узбекистан россия система защита данных
В госструктурах Узбекистана появится российская система защиты данных
В республике сертифицировали комплекс "Стахановец". Его также используют для мониторинга и контроля работы сотрудников в некоммерческих организациях и бизнесе.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
В Узбекистане будут использовать
российскую систему "Стахановец" для защиты от утечек данных и мониторинга персонала (DLP) резидента Сколково (Группа ВЭБ.РФ).
Она получила одобрение Национальной системы сертификации РУз.
Сертификат соответствия подтверждает, что программное обеспечение соответствует требованиям национальных стандартов и его можно использовать не только в коммерческих, но и в госорганизациях, а также в бизнесе.
"Мы видим большой потенциал для сотрудничества с Узбекистаном. Для Республики Узбекистан информационная безопасность является одной из приоритетных отраслей и локальные организации проявляют интерес к российским решениям", — отметил операционный директор компании "Стахановец" Александр Канатов.
Руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда "Сколково" Игорь Бирюков рассказал, что решение компании – это не просто информационная безопасность, а ИT-решение с большими возможностями как контроля действий сотрудников, глубокого управления правами доступа, так и контроля каналов передачи данных.
"В последние годы мы наблюдаем новые функции по автоматическому расследованию инцидентов в информационных системах", — отметил он.