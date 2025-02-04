https://uz.sputniknews.ru/20250204/uzbekistan-rabochiye-mesta-investitsii-47818945.html

В Узбекистане в этом году создадут 272 тысячи постоянных рабочих мест

В Узбекистане в этом году создадут 272 тысячи постоянных рабочих мест

Sputnik Узбекистан

В январе 2025-го трудоустроены 277 тыс. человек, из них 91 тыс. получили постоянную работу, а 153 тыс. вовлечены в предпринимательскую деятельность

2025-02-04T09:48+0500

2025-02-04T09:48+0500

2025-02-04T09:48+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

рабочие места

инвестиции

экспорт

предпринимательство

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане в этом году создадут 272 тыс. постоянных рабочих мест. Такие планы озвучили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном обеспечению занятости населения и привлечению инвестиций, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики подчеркнул, что 2025 год должен стать переломным в решении вопросов занятости и сокращения уровня бедности. Ответственные лица рассказали о проделанной работе. Так, в январе трудоустроены 277 тыс. человек, из которых 91 тыс. получили постоянную работу, а 153 тыс. вовлечены в предпринимательскую деятельность. Внедряют новые подходы сокращения бедности по 32 направлениям. Недавно группы специалистов из министерств и хокимиятов посетили Китай для обмена опытом. Население на местах информируют об имеющихся возможностях и оказывают содействие в поиске источников дохода. Создание рабочих мест и привлечение инвестиций тесно взаимосвязаны. По предварительным расчетам, за прошедший месяц в страну привлекли $3 млрд иностранных инвестиций. В феврале ожидается привлечение такого же количества инвестиций и запуск 623 новых проектов. Отмечалось, что необходимо ускорить темпы инвестиционной работы, адресно заниматься каждым проектом. С начала года объем экспорта составил $1,3 млрд. Президент поручил ответственным лицам, сотрудничая с иностранными партнерами, содействовать предпринимателям в выходе на внешний рынок, вовлекать новые предприятия в экспортную деятельность.

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