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https://uz.sputniknews.ru/20250204/uzbekistan-rabochiye-mesta-investitsii-47818945.html
В Узбекистане в этом году создадут 272 тысячи постоянных рабочих мест
В Узбекистане в этом году создадут 272 тысячи постоянных рабочих мест
Sputnik Узбекистан
В январе 2025-го трудоустроены 277 тыс. человек, из них 91 тыс. получили постоянную работу, а 153 тыс. вовлечены в предпринимательскую деятельность
2025-02-04T09:48+0500
2025-02-04T09:48+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
рабочие места
инвестиции
экспорт
предпринимательство
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане в этом году создадут 272 тыс. постоянных рабочих мест. Такие планы озвучили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном обеспечению занятости населения и привлечению инвестиций, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики подчеркнул, что 2025 год должен стать переломным в решении вопросов занятости и сокращения уровня бедности. Ответственные лица рассказали о проделанной работе. Так, в январе трудоустроены 277 тыс. человек, из которых 91 тыс. получили постоянную работу, а 153 тыс. вовлечены в предпринимательскую деятельность. Внедряют новые подходы сокращения бедности по 32 направлениям. Недавно группы специалистов из министерств и хокимиятов посетили Китай для обмена опытом. Население на местах информируют об имеющихся возможностях и оказывают содействие в поиске источников дохода. Создание рабочих мест и привлечение инвестиций тесно взаимосвязаны. По предварительным расчетам, за прошедший месяц в страну привлекли $3 млрд иностранных инвестиций. В феврале ожидается привлечение такого же количества инвестиций и запуск 623 новых проектов. Отмечалось, что необходимо ускорить темпы инвестиционной работы, адресно заниматься каждым проектом. С начала года объем экспорта составил $1,3 млрд. Президент поручил ответственным лицам, сотрудничая с иностранными партнерами, содействовать предпринимателям в выходе на внешний рынок, вовлекать новые предприятия в экспортную деятельность.
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узбекистан рабочие места предпринимательская деятельность
узбекистан рабочие места предпринимательская деятельность

В Узбекистане в этом году создадут 272 тысячи постоянных рабочих мест

09:48 04.02.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаТекстильное предприятие "Асака текстиль" в Андижанской области.
Текстильное предприятие Асака текстиль в Андижанской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В январе 2025-го трудоустроены 277 тыс. человек, из них 91 тыс. получили постоянную работу, а 153 тыс. вовлечены в предпринимательскую деятельность.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане в этом году создадут 272 тыс. постоянных рабочих мест. Такие планы озвучили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном обеспечению занятости населения и привлечению инвестиций, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлена информация касательно сфер занятости и инвестиций
Представлена информация касательно сфер занятости и инвестиций - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2025
Представлена информация касательно сфер занятости и инвестиций
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики подчеркнул, что 2025 год должен стать переломным в решении вопросов занятости и сокращения уровня бедности.
"В частности, в текущем году планируется обеспечить занятость 5,2 миллиона человек, вывести из бедности 1,5 миллиона граждан, привлечь 42 миллиарда долларов иностранных инвестиций и увеличить объем экспорта до более чем 30 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Ответственные лица рассказали о проделанной работе.
Так, в январе трудоустроены 277 тыс. человек, из которых 91 тыс. получили постоянную работу, а 153 тыс. вовлечены в предпринимательскую деятельность.
Внедряют новые подходы сокращения бедности по 32 направлениям. Недавно группы специалистов из министерств и хокимиятов посетили Китай для обмена опытом. Население на местах информируют об имеющихся возможностях и оказывают содействие в поиске источников дохода.
Создание рабочих мест и привлечение инвестиций тесно взаимосвязаны.
"В этом году запланирована реализация 8 тысяч проектов на сумму 14 миллиардов долларов, что позволит создать 272 тысячи постоянных рабочих мест", — говорится в сообщении.
По предварительным расчетам, за прошедший месяц в страну привлекли $3 млрд иностранных инвестиций. В феврале ожидается привлечение такого же количества инвестиций и запуск 623 новых проектов.
Отмечалось, что необходимо ускорить темпы инвестиционной работы, адресно заниматься каждым проектом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлена информация касательно сфер занятости и инвестиций
Представлена информация касательно сфер занятости и инвестиций - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2025
Представлена информация касательно сфер занятости и инвестиций
© Пресс-служба президента Узбекистана
С начала года объем экспорта составил $1,3 млрд. Президент поручил ответственным лицам, сотрудничая с иностранными партнерами, содействовать предпринимателям в выходе на внешний рынок, вовлекать новые предприятия в экспортную деятельность.
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