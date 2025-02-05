https://uz.sputniknews.ru/20250205/gretskiye-orexi-funduk-vred-47833937.html
Переедать опасно: грецкие орехи и фундук могут нарушить работу мозга
Переедать опасно: грецкие орехи и фундук могут нарушить работу мозга
Sputnik Узбекистан
Врач перечислила опасные свойства различных орехов
2025-02-05T22:02+0500
2025-02-05T22:02+0500
2025-02-05T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
орехи
фундук
здоровье
питание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38130614_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0380ec21ca4f4768a4ce9bf414307e0f.jpg
Чрезмерное употребление грецкого ореха может спровоцировать нарушения в работе головного мозга, а переедание фундука негативно повлиять на сосуды мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.Она предупредила, что орехами можно отравиться: миндаль в большом количестве негативно влияет на почки, а фундук — на сосуды мозга. Кроме того, фундук лучше вообще не есть тем, у кого диабет или диатез.Негативно повлиять на здоровье может и калорийность орехов макадамия, в одной чашке которых почти тысяча калорий. В свою очередь, конские каштаны, содержат токсин, вызывающий рвоту, заключила Сухорукова.
https://uz.sputniknews.ru/20250203/kakie-yaytsa-poleznee--kurinye-ili-perepelinye-47795328.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38130614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5469d1a461cdbb139eb8b9b37497267e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грецкие орехи фундук переедание опасность врач
грецкие орехи фундук переедание опасность врач
Переедать опасно: грецкие орехи и фундук могут нарушить работу мозга
Врач перечислила опасные свойства различных орехов.
Чрезмерное употребление грецкого ореха может спровоцировать нарушения в работе головного мозга, а переедание фундука негативно повлиять на сосуды мозга, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
"Во-первых, орехи могут вызывать сильную аллергию, например, арахис. А у детей от орехов может развиться псориаз или экзема. Во-вторых, грецкий орех, если его переесть, может вызвать нарушения в работе головного мозга", — сказала Сухорукова.
Она предупредила, что орехами можно отравиться: миндаль в большом количестве негативно влияет на почки, а фундук — на сосуды мозга. Кроме того, фундук лучше вообще не есть тем, у кого диабет или диатез.
Негативно повлиять на здоровье может и калорийность орехов макадамия, в одной чашке которых почти тысяча калорий. В свою очередь, конские каштаны, содержат токсин, вызывающий рвоту, заключила Сухорукова.