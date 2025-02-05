https://uz.sputniknews.ru/20250205/gretskiye-orexi-funduk-vred-47833937.html

Переедать опасно: грецкие орехи и фундук могут нарушить работу мозга

Переедать опасно: грецкие орехи и фундук могут нарушить работу мозга

Sputnik Узбекистан

Врач перечислила опасные свойства различных орехов

2025-02-05T22:02+0500

2025-02-05T22:02+0500

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Чрезмерное употребление грецкого ореха может спровоцировать нарушения в работе головного мозга, а переедание фундука негативно повлиять на сосуды мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.Она предупредила, что орехами можно отравиться: миндаль в большом количестве негативно влияет на почки, а фундук — на сосуды мозга. Кроме того, фундук лучше вообще не есть тем, у кого диабет или диатез.Негативно повлиять на здоровье может и калорийность орехов макадамия, в одной чашке которых почти тысяча калорий. В свою очередь, конские каштаны, содержат токсин, вызывающий рвоту, заключила Сухорукова.

https://uz.sputniknews.ru/20250203/kakie-yaytsa-poleznee--kurinye-ili-perepelinye-47795328.html

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