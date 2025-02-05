О чем договорились лидеры Узбекистана и Малайзии
12:05 05.02.2025 (обновлено: 12:56 05.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры в узком составе и с участием официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава Узбекистана по приглашению Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима находится в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры в узком составе и с участием официальных делегаций в правительственном комплексе "Пердана Путра", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры в узком составе и с участием официальных делегаций.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры в узком составе и с участием официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В фокусе внимания находились вопросы вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-малазийских отношений дружбы и партнерства.
Как отмечалось, визит Премьер-министра Малайзии в Узбекистан в мае прошлого года придал серьезный импульс развитию многоплановых отношений между двумя странами.
В результате активизировались политический диалог и межпарламентские контакты. Растут объемы взаимного товарооборота, количество СП и частота авиарейсов.
В прошлом году состоялось первое заседание Межправкомиссии, создан Деловой совет, прошел ряд крупных бизнес-форумов.
В преддверии визита организованы встреча аналитических центров, презентации туристического потенциала и культурного наследия Узбекистана, форум ректоров ведущих вузов.
Для эффективной координации развития сотрудничества и реализации договоренностей на высшем уровне принято решение о создании платформы Стратегического диалога министров иностранных дел.
Стороны отметили важность продолжения взаимной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных структур.
Особое внимание уделили вопросам практического взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
В целях наращивания товарооборота достигнута договоренность о разработке Соглашения о преференциальной торговле, проведении взаимных промышленных выставок, принятии Программы промышленной кооперации.
Правительство Малайзии активно поддерживает вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию.
"Лидеры договорились объявить 2025-2026 годы периодом инновационного развития узбекско-малайзийского партнерства", — говорится в сообщении.
Они определили приоритетные направления новой модели экономического сотрудничества: нефтехимия и химия, электроника и индустрия полупроводников, инновационная промышленность, "умное" сельское хозяйство, "зеленая" энергетика, паломнический туризм и другие.
В целях поддержки проектов кооперации в Ташкентской области создают специальную экономическую зону под управлением ведущей малазийской компании.
Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили за дальнейший активный культурно-гуманитарный обмен. В этом году в Узбекистане и Малайзии пройдут взаимные Недели культуры.
"Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия. Отметили важность объединения усилий в борьбе с терроризмом, радикализмом и исламофобией", — говорится в сообщении.
По итогам переговоров принято решение о подготовке "дорожной карты" для своевременной и качественной реализации договоренностей.
Также Шавкат Мирзиёев пригласил Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима посетить Узбекистан с официальным визитом.
По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим подписали Совместное заявление об углублении двустороннего сотрудничества на пути к стратегическому партнерству.
Также стороны приняли:
Соглашение о сотрудничестве в области оценки соответствия продукции стандартам "халяль";
Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах;
Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования;
Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения;
Соглашение о сотрудничестве в области культуры;
Соглашение о сотрудничестве в области судебно-экспертной деятельности;
Соглашение об академическо-дипломатическом сотрудничестве;
Протокол о сотрудничестве в сфере развития "умных" городов;
Совместный план по углублению партнерства в области борьбы с коррупцией на 2025-2026 годы.
Напомним, что глава Узбекистана по приглашению Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима находится в этой стране с официальным визитом.
Президент Узбекистана и Премьер-министр Малайзии 5 февраля примут участие в узбекско-малайзийском бизнес-форуме. По итогам саммита предусматривается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.