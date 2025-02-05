В Ташобласти создадут СЭЗ под управлением малайзийской компании
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент выступил за развитие полномасштабного узбекско-малазийского делового партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На бизнес-форуме в Куала-Лумпуре Шавкат Мирзиёев также пригласил малайзийский бизнес участвовать в приватизации госактивов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на бизнес-форуме в Куала-Лумпуре объявил о создании специальной экономической зоны в Ташкентской области под управлением малайзийской компании, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В мероприятии также участвовали премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и свыше 200 руководителей и представителей ведущих компаний, инвестиционных и банковско-финансовых институтов двух стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент выступил за развитие полномасштабного узбекско-малазийского делового партнерства
Президент выступил за развитие полномасштабного узбекско-малазийского делового партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики выделил ряд приоритетных направлений дальнейшего развития узбекско-малайзийского делового сотрудничества.
По его словам, прежде всего, это расширение долгосрочного взаимодействия в области электроники и индустрии полупроводников. Речь шла о реализации проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и создания дата-центров.
Важными направлениями являются газохимическая и химическая отрасли. Уже ведется работа над подготовкой стратегических проектов по производству полимеров, "зеленого" водорода и аммиака.
Стремительное развитие строительной отрасли создает высокий спрос на инновационные и экологически чистые стройматериалы. Президент Узбекистана пригласил малайзийские компании активно участвовать в создании современных производств и масштабных строительных работах в регионах республики.
Также он отметил перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области здравоохранения: строительство современных клиник, производство инновационных фармпрепаратов на основе передового опыта Малайзии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент выступил за развитие полномасштабного узбекско-малазийского делового партнерства
Президент выступил за развитие полномасштабного узбекско-малазийского делового партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер Узбекистана указал и на большие возможности в сфере обеспечения продовольственной безопасности, выразив заинтересованность в реализации совместных проектов по внедрению технологий "умного" сельского хозяйства, выпуску органической продукции и применению стандартов "халяль".
Глава республики также пригласил ведущие малайзийские компании и банки активно участвовать в приватизации госактивов в телекоммуникационном, энергетическом, банковско-финансовом и других секторах Узбекистана.
Кроме того, он отметил большой потенциал сотрудничества в таких направлениях, как геология, образование, транспорт, паломнический туризм.
"Президент приветствовал большой интерес малайзийских предпринимателей к реализации совместных инвестиционных проектов, их готовность делиться технологиями и знаниями. В данном контексте объявлено о создании специальной экономической зоны в Ташкентской области под управлением малайзийской компании", — говорится в сообщении.
Следующий совместный бизнес-форум Шавкат Мирзиёев предложил провести в Узбекистане осенью этого года.
Напомним, что глава Узбекистана по приглашению Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима находится в этой стране с официальным визитом.