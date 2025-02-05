https://uz.sputniknews.ru/20250205/mirziyoyev-biznes-forum-malayziya-predlojeniya-47859716.html

В Ташобласти создадут СЭЗ под управлением малайзийской компании

В Ташобласти создадут СЭЗ под управлением малайзийской компании

Sputnik Узбекистан

На бизнес-форуме в Куала-Лумпуре Шавкат Мирзиёев также пригласил малайзийский бизнес участвовать в приватизации госактивов Узбекистана. 05.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-05T18:10+0500

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2025-02-05T18:10+0500

узбекистан

малайзия

сотрудничество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на бизнес-форуме в Куала-Лумпуре объявил о создании специальной экономической зоны в Ташкентской области под управлением малайзийской компании, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В мероприятии также участвовали премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и свыше 200 руководителей и представителей ведущих компаний, инвестиционных и банковско-финансовых институтов двух стран. Глава республики выделил ряд приоритетных направлений дальнейшего развития узбекско-малайзийского делового сотрудничества. По его словам, прежде всего, это расширение долгосрочного взаимодействия в области электроники и индустрии полупроводников. Речь шла о реализации проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и создания дата-центров. Важными направлениями являются газохимическая и химическая отрасли. Уже ведется работа над подготовкой стратегических проектов по производству полимеров, "зеленого" водорода и аммиака. Стремительное развитие строительной отрасли создает высокий спрос на инновационные и экологически чистые стройматериалы. Президент Узбекистана пригласил малайзийские компании активно участвовать в создании современных производств и масштабных строительных работах в регионах республики. Также он отметил перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области здравоохранения: строительство современных клиник, производство инновационных фармпрепаратов на основе передового опыта Малайзии. Лидер Узбекистана указал и на большие возможности в сфере обеспечения продовольственной безопасности, выразив заинтересованность в реализации совместных проектов по внедрению технологий "умного" сельского хозяйства, выпуску органической продукции и применению стандартов "халяль". Глава республики также пригласил ведущие малайзийские компании и банки активно участвовать в приватизации госактивов в телекоммуникационном, энергетическом, банковско-финансовом и других секторах Узбекистана. Кроме того, он отметил большой потенциал сотрудничества в таких направлениях, как геология, образование, транспорт, паломнический туризм. Следующий совместный бизнес-форум Шавкат Мирзиёев предложил провести в Узбекистане осенью этого года.Напомним, что глава Узбекистана по приглашению Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима находится в этой стране с официальным визитом.

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узбекистан, малайзия, сотрудничество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, официальный визит