https://uz.sputniknews.ru/20250206/agentstvo-migratsii-uzbekistan-orgnabor-rabota-rossiya-47864456.html
На работу в РФ смогут отправиться 7 тысяч узбекистанцев
На работу в РФ смогут отправиться 7 тысяч узбекистанцев
Sputnik Узбекистан
Мероприятия по отбору кандидатов пройдут в регионах республики в феврале
2025-02-06T12:07+0500
2025-02-06T12:07+0500
2025-02-06T12:07+0500
трудовая миграция
узбекистан
россия
сотрудничество
соглашение
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Агентство миграции РУз подписало соглашения по оргнабору 7 тыс. узбекистанцев на работу в РФ, сообщает пресс-служба ведомства. Директор агентства Бехзод Мусаев в ходе рабочей поездки в Москву встретился с руководителями около 20 российских компаний. Узбекской стороне предоставили информацию об условиях и ежемесячной заработной плате в этих компаниях. Мероприятия по отбору кандидатов пройдут в регионах республики в феврале, добавили в агентстве.
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россия работа узбекистанцы
россия работа узбекистанцы
На работу в РФ смогут отправиться 7 тысяч узбекистанцев
Мероприятия по отбору кандидатов пройдут в регионах республики в феврале.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik.
Агентство миграции РУз подписало соглашения по оргнабору 7 тыс. узбекистанцев на работу в РФ, сообщает
пресс-служба ведомства.
Директор агентства Бехзод Мусаев в ходе рабочей поездки в Москву встретился с руководителями около 20 российских компаний.
"Встреча оказалась плодотворной для обеих сторон. В завершение были подписаны соглашения о сотрудничестве с компаниями Ant Yapi, "Озон Комьюнити", "ПЭК" и "Спар Миддл Волга" по организационному набору 7 тысяч наших соотечественников в этих компаниях", — говорится в сообщении.
Узбекской стороне предоставили информацию об условиях и ежемесячной заработной плате в этих компаниях. Мероприятия по отбору кандидатов пройдут в регионах республики в феврале, добавили в агентстве.