https://uz.sputniknews.ru/20250206/agentstvo-migratsii-uzbekistan-orgnabor-rabota-rossiya-47864456.html

На работу в РФ смогут отправиться 7 тысяч узбекистанцев

На работу в РФ смогут отправиться 7 тысяч узбекистанцев

Sputnik Узбекистан

Мероприятия по отбору кандидатов пройдут в регионах республики в феврале

2025-02-06T12:07+0500

2025-02-06T12:07+0500

2025-02-06T12:07+0500

трудовая миграция

узбекистан

россия

сотрудничество

соглашение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/06/47864700_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d0b18d3475a37549ef8cc7ef6429f670.jpg

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Агентство миграции РУз подписало соглашения по оргнабору 7 тыс. узбекистанцев на работу в РФ, сообщает пресс-служба ведомства. Директор агентства Бехзод Мусаев в ходе рабочей поездки в Москву встретился с руководителями около 20 российских компаний. Узбекской стороне предоставили информацию об условиях и ежемесячной заработной плате в этих компаниях. Мероприятия по отбору кандидатов пройдут в регионах республики в феврале, добавили в агентстве.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия работа узбекистанцы